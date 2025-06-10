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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب فلسطين، فيتو
منتخب فلسطين، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء، عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والبطولات العالمية، أبرزها تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وتصفيات آسيا وأمريكا الجنوبية.

وتقام اليوم الثلاثاء المواجهات التالية:

تصفيات أوروبا لكأس العالم

فنلندا × بولندا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 8

رومانيا × قبرص - 9:45 مساء

لاتفيا × ألبانيا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 6

هولندا × مالطة - 9:45 مساء | بي إن سبورت 5

سان مارينو × النمسا - 9:45 مساء

صربيا × اندورا - 9:45 مساء | بي إن سبورت اكسترا 1

تصفيات أسيا لكأس العالم

اليابان × أندونيسيا - 1:35 ظهرا | بي إن سبورت 3

كوريا الجنوبية × الكويت - 2 ظهرا | بي إن سبورت 2

الصين × البحرين - 2 ظهرا | بي إن سبورت 1

أوزبكستان × قطر - 4:45 عصرا | بي إن سبورت 1

قيرجيزستان × الإمارات - 4:45 عصرا | بي إن سبورت 2

إيران × كوريا الشمالية - 7 مساء | بي إن سبورت 4

فلسطين × عمان - 9:15 مساء | بي إن سبورت 2

الأردن × العراق - 9:15 مساء | بي إن سبورت 3

السعودية × أستراليا - 9:15 مساء | بي إن سبورت 1

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

بوليفيا × تشيلي - 11 مساء

مباريات ودية

كوريا الجنوبية × البرازيل - 11 ظهرا

كولومبيا × أمريكا - 5 عصرا

السويد × الجزائر - 8 مساء

إنجلترا × السنغال - 9:45 مساء

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