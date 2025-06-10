تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الدواء البريطانية: فيها تلوث قاتل

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) عن سحب دفعتين من دواء الباراسيتامول بسبب تغير لون بعض الأقراص ومخاوف محتملة من التلوث.



وشملت عملية السحب الاحترازي جرعات بتركيز 500 ملج، من إنتاج شركة "Chelonia للرعاية الصحية المحدودة"، بعد اكتشاف تغير لون غير طبيعي في عدد من الأقراص.

ودعت الهيئة المرضى إلى مراجعة عبوات الدواء التي يحمل بعضها الرمزين 2312010 و2312011، واللذين يطبعان على العبوة، خصوصا وأن تاريخ انتهاء صلاحية هذه الدفعات هو 30 و31 نوفمبر 2027.

وذكرت MHRA أن الأقراص السليمة يجب أن تكون بيضاء اللون على شكل كبسولة، مع خط محزز على أحد الجانبين.

وفي حال ملاحظة أي تغير في اللون أو الشكل، يُنصح المرضى بالاتصال فورا بالصيدلي أو الطبيب.

وحذرت الهيئة من تناول الأقراص المتغيرة اللون، ونصحت من يعانون من أعراض جانبية بطلب الرعاية الطبية العاجلة.

كما أشارت إلى أن الدفعات المتأثرة تُصرف فقط من الصيدليات بوصفة طبية، وطالبت الأطباء بوقف صرف أي كميات متبقية منها حتى الانتهاء من التحقيقات.

وكانت هناك حالات سابقة لدواء باراسيتامول متغير اللون تم ربطها بتلوث فطري، حيث تم سحب دفعات في أوروبا عام 2019 بسبب تلوث بسلالة فطرية تسمى "بنسليوم سيترينوم".

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