منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تزامنا مع بداية العام الجديد يبحث العديد من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة عن المنح السنوية التي يحصل عليها الموظفون خلال 2026.

منح سنوية يحصل عليها الموظفون 2026

ونستعرض من خلال السطور التفاصيل كاملة، وذلك بشأن المنح السنوية التي يحصل عليها الموظفين 2026 والتي تشمل عدد من المنح التي تقوم الدولة بصرفها للموظفين.

العلاوة الدورية

وتأتي أولى العلاوات التي يستحقها الموظفين هي العلاوة الدورية والتي يحصل عليها الموظفين مع بداية العام المالي الجديد.

ونصت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الجديد”يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

العلاوة التشجيعية

بالنسبة للعلاوة الثانية العلاوة التشجيعية، أقر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفى، وذلك ما نصت عليه المادة (38).

شروط الحصول على العلاوة التشجيعية

أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

علاوة غلاء المعيشة

وتقوم الحكومة بإصدار قرار بصرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين بالحكومة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام حيث تم صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا

ويستفاد من هذه العلاوة الموظفون أو العاملون بعد بدء تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهما بحسب الأحوال أي أنها لا تضاف إلى الأساسي.

علاوة ترقيات الموظفين

كما حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقدار علاوة الترقية وتشمل 5% كما كشف عن تاريخ استحقاقها وهي تاريخ صدور قرار من السلطة المختصة.

