السبت 17 يناير 2026
حوادث

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة مسلحة بعد سرقة سائق ميكروباص وسيارته بمطروح

سقوط عصابة السطو
سقوط عصابة السطو المسلح على سيارة ميكروباص وسرقتها بالإكراه
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية باستيقاف سيارة "ميكروباص" وسرقة قائدها بالإكراه بمطروح.
 

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة مسلحة سرقة سيارة ميكروباص وأموال قائدها بمطروح
فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة مسلحة سرقة سيارة ميكروباص وأموال قائدها بمطروح

و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد قائد السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو سائق  مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

سقوط عصابة السطو المسلح على سيارة ميكروباص وسرقتها بالإكراه بمطروح 

 وبسؤاله قرر أنه حال قيادته السيارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح فوجئ بـ  3 أشخاص يستوقفونه وبحوزتهم أسلحة نارية والاستيلاء  كرهًا على السيارة ومبلغ 4 آلاف جنيه كانت بحوزته، وأضاف بعدم تحريره بلاغات لعثوره على السيارة لاحقًا بذات الطريق.


وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سائق، عاطلان "أحدهما عنصر جنائى"- مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية، مطروح"، وبحوزتهم بندقية آلية – بندقية خرطوش - السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بدون ترخيص".

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتخلصهم من السيارة عقب اكتشافهم عدم وجود بضائع بها وقيامهم بإنفاق المبلغ المالى "المستولى عليه" على متطلباتهم الشخصية. 
 

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

