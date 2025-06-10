حاكم كاليفورنيا يهاجم قرار ترامب بإرسال "المارينز": خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري

أحداث لوس أنجلوس، هاجم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، اليوم الثلاثاء، بشدة قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب نشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات الجارية في المدينة.

حاكم كاليفورنيا يهاجم قرار ترامب بإرسال المارينز إلى لوس أنجلوس



واعتبر نيوسوم أن نشر "المارينز" في لوس أنجلوس يحقق "الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوري".

وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس أن "مشاة البحرية الأمريكية خدموا بشرف عبر حروب متعددة دفاعا عن الديمقراطية. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. هذا سلوك مناهض لأمريكا".

ترامب يأمر بنشر 500 عنصر من قوات المارينز في لوس أنجلوس

وفي وقت سابق، كشف مسئول أمريكي كبير لوكالة “فرانس برس”، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرت بنشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس للتصدّي للاحتجاجات الجارية في هذه المدينة الكبرى بولاية كاليفورنيا.

وقال المسئول: إنه "في ضوء تزايد التهديدات ضد مسئولين فدراليين ومبان فدرالية، فإن 500 عنصر من مشاة البحرية العاملين في كامب بندلتون"، القاعدة العسكرية الواقعة على بُعد ساعتين جنوب المدينة، "سيتمّ نشرهم في لوس أنجلوس للمساعدة في حماية المسئولين الفدراليين والمباني الفدرالية".

ترامب يلمح إلى دعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه سيكون أمرًا رائعًا إذا ما تم توقيف الحاكم الديمقراطي لـكاليفورنيا غافين نيوسوم، وذلك في معرض ردّه على سؤال بشأن احتمال حدوث ذلك.

وبحسب تصريح لشبكة "إم. إس. إن. بي. سي" قال غافين نيوسوم: "هيا، أوقِفوني"، ردًا على إعلان كبير مستشاري ترامب لشئون الهجرة توم هومان نيته لذلك.

وردًا على سؤال طرحه عليه صحفي لدى وصوله إلى البيت الأبيض الإثنين، قال الرئيس الأمريكي: "لفعلت ذلك لو كنت توم (هومان)، أعتقد أن ذلك سيكون أمرًا رائعًا".

وتابع ترامب متحدثًا عن نيوسوم "إنه يؤدي عملًا فظيعًا".

ورد نيوسوم بحدة في منشور على "إكس" جاء فيه: "رئيس الولايات المتحدة دعا للتو إلى توقيف حاكم في منصبه.. هذا خط لا يمكن تجاوزه" منددًا بما اعتبره "خطوة لا يمكن إنكارها نحو الاستبداد".

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