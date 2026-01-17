الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق تشيلسي علي برينتفورد بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



تشكيل تشيلسي ضد برينتفورد



وأعلن ليام روسينيورمدرب تشيلسي التشكيل الرسمي للبلوز لمواجهة برينتفورد

وجاء تشكيل تشيلسي ضد برينتفورد كالتالي:

سانشيز في حراسة المرمي، ثم جيمس، تشالوبه، توسين، كوكوريا، إنزو فيرنانديز، كايسيدو، نيتو، بالمر، جارناتشو، وبيدور.



مباراة تشيلسي ضد برينتفورد



ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بعد خوضه 21 جولة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وتلقى 6 هزائم، وتعادل في 7 مواجهات، وأحرز لاعبوه 34 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 24 هدفًا.

بينما يتواجد برينتفورد في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات، وخسر 8، وتعادل في 3، وسجل لاعبوه 35 هدفًا، وتلقت شباكهم 28.

أحرز هدف التقدم لفريق تشيلسي جواو وبيدور في الدقيقة 26

