كلهم من عائلة واحدة، قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن سقوط تروسيكل يقل 17 شخصا بنهر النيل

يتابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث الذي شهدته قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، إثر سقوط تروسيكل في نهر النيل، وكان على متنه 17 شخصًا من عائلة واحدة وقد أسفر الحادث عن نجاة 12 شخصًا، فيما تم انتشال جثمان طفل، ولا تزال أعمال البحث مستمرة للعثور على 4 مفقودين، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الأجهزة المعنية.

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط تروسيكل في المياه أثناء مروره بإحدى المناطق الواقعة على ضفاف النيل بالقرية. وعلى الفور، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، وسرعة الدفع بفرق الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفوري بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للمتضررين

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للمتضررين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة تداعيات الحادث وتسهيل مهام فرق الإنقاذ كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، والتأكد من جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات إصابة.

وتواصل فرق البحث والأجهزة المختصة أعمالها المكثفة للعثور على المفقودين، وسط دعم ومتابعة مباشرة من قيادات محافظة أسيوط.

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