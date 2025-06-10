على طريقة محمد رمضان، دنيا سمير غانم تفاجئ جمهور جدة وتقتحم المسرح بـ"عربة جولف" (فيديو)

على طريقة محمد رمضان، فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم جمهور جدة خلال افتتاح عرض مسرحيتها الجديدة "مكسّرة الدنيا"، بعدما اقتحمت بعربة جولف على خشبة المسرح.

وقدمت الفنانة دنيا سمير غانم دخولًا استثنائيًا أثار الدهشة والإعجاب، في مشهد غير تقليدي، ظهرت دنيا سمير غانم وهي تستقل عربة جولف على خشبة المسرح، في افتتاح العرض، مساء الإثنين، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقد قوبلت هذه الإطلالة الفريدة بتفاعل واسع من الجمهور، الذي استقبلها بالتصفيق والضحك، ما أضفى طاقة مرحة وحماسًا على أجواء العرض منذ لحظاته الأولى.

وانطلق السبت الماضي عروض مسرحية “مكسرة الدنيا” للفنانة دنيا سمير غانم في جدة، على مسرح “سيتي ووك” ضمن فعاليات موسم جدة، وضمن ليالي عيد الأضحى 2025.

تفاصيل مسرحية مكسرة الدنيا

تتناول القصة شخصية “حلويات”، قائدة فريق سيرك قديم تواجه تحديًا لإنقاذ السيرك من الهدم، وتضم بطولة العرض نخبة من النجوم مثل محمد ثروت، سامي مغاوري، مريم الجندي وغيرهم وتأليف وإخراج أحمد الجندي.

تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

حظي العرض المسرحي بتفاعل واسع على منصات السوشيال ميديا، إذ شارك الجمهور صورًا ومقاطع فيديو من المسرحية، وأعربوا عن إعجابهم الشديد بالأداء والمحتوى الترفيهي، ما عزز من حضور المسرحية كأحد أبرز عروض موسم عيد الأضحى.

من ناحية أخرىK انتهت دنيا سمير غانم مؤخرًا من تصوير فيلم روكي الغلابة، والذي من المقرر عرضه بين أفلام صيف 2025، ويشاركها في بطولته للمرة الأولى محمد ممدوح.

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