بسبب امرأة، تعطل صفقة انتقال مزيزي مهاجم يانج أفريكانز إلى الزمالك

بسبب امرأة تعطلت صفة انتقال اللاعب كليمنت مزيزي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، إلى صفوف نادي الزمالك في الموسم الجديد.

صفقة اللاعب التنزاني

ويسعى الزمالك لتدعيم خط هجومه بصفقة اللاعب التنزاني الذي لفت الأنظار بتألقه في مباريات الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية عن تعطل صفقة انتقال مزيزي إلى القلعة البيضاء بسبب تدخل سيدة تدعى ياسمين.

ياسمين تعطل صفقة انتقال مزيزي إلى الزمالك

وأكد الصحفي ميكي جونيور عبر حسابه على موقع "إكس" أن هناك العديد من الوكلاء ظهروا في الصورة من أجل المطالبة بمبالغ مالية جراء هذه الصفقة المنتظرة وعلى رأسهم وكيلة تدعى "ياسمين"، والتي طلبت الحصول على عمولة كبيرة لارتباطها باللاعب بعقد وكالة.



وأشار إلى أن أحد الوكلاء الكبار في المغرب حصل، مؤخرًا، على تفويض من اللاعب وناديه من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأوضح أن الزمالك أرسل عرضًا، يوم 19 مايو الماضي، يقضي بسداد 375 ألف دولار أمريكي فور التوقيع ونفس المبلغ يوم 31 ديسمبر المقبل.

ويترقب اللاعب حسم صفقة انتقاله، رسميًا، إلى الزمالك، وإتمام الاتفاق بين النادي المصري وإدارة يانغ أفريكانز لبدء تجربته مع الفريق الأبيض.

ولم يعلن الزمالك أي صفقات جديدة حتى الآن لتدعيم صفوفه، بينما رحل عن القلعة البيضاء أحمد مصطفى "زيزو" بعد نهاية عقده وانضم، رسميًا، إلى الأهلي في صفقة مدوية سيطرت على الأوساط الكروية المصرية.

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