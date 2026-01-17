الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام وست هام في الشوط الأول

18 حجم الخط

تاخر فريق توتنهام هوتسبير أمام نظيره وست هام، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كريسينسيو سامرفيل هدف التقدم لوست هام في الدقيقة 15.

تشكيل توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو – ميكي فان دي فان – كيفين دانسو – بن دافيس.

خط الوسط: آرشي جراي – جواو بالينيا – تشافي سيمونز.

خط الهجوم: ويلسون أودوبيرت – ماتيس تيل.

تشكيل وست هام يونايتد أمام توتنهام

ترتيب توتنهام ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 22

1 آرسنال 49 نقطة

2 مانشستر سيتي 43 نقطة

3 أستون فيلا 43 نقطة

4 ليفربول 35 نقطة

5 برينتفورد 33 نقطة

6 نيوكاسل يونايتد 32 نقطة

7 مانشستر يونايتد 32 نقطة

8 تشيلسي 31 نقطة

9 فولهام 31 نقطة

10 سندرلاند 30 نقطة

11 برايتون 29 نقطة

12 إيفرتون 29 نقطة

13 كريستال بالاس 28 نقطة

14 توتنهام هوتسبير 27 نقطة

15 بورنموث 26 نقطة

16 ليدز يونايتد 22 نقطة

17 نوتنجهام 21 نقطة

18 وست هام 14 نقطة

19 بيرنلي 13 نقطة

20 وولفرهامبتون 7 نقاط

