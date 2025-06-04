أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السيسي يتوجه اليوم إلى أبو ظبي للقاء نظيره الإماراتي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يلتقي أخاه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

قهر وظيفي أم أسباب أخرى، العثور على جثة طبيب بمستشفى جامعة أسيوط غريقا يثير الجدل في المنظومة الطبية

الإيمان بالقدر لا يعفي من المسؤولية حال ثبوت التقصير، وقصة الطبيب الشاب علي السيد جلال، نائب العظام في مستشفى أسيوط الجامعي، الذي عثر على جثته بترعة الإبراهيمية غريقًا، من شأنها أن تهز المنظومة الطبية في مصر وتعيد طريقة التعامل مع الأطباء الامتياز بدلًا من الموت قهرًا أو الهجرة خارج الوطن حال صدق الروايات المصاحبة لها.

اتحاد الكرة يحسم مصير زيزو من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول أحقية النادي الأهلي في قيد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأحمر، المنتقل إليه من نادي الزمالك، وموقف اللاعب من المشاركة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

بحضور مدبولي ووزراء، اليوم إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميا من قلب الأهرامات

تنطلق مساء اليوم 4 يونيو خدمات الجيل الخامس على شبكات الهواتف المحمولة رسميًّا حيث يأتي ذلك في احتفال رسمي بمنطقة سفح الأهرامات يحضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزراء والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإضافة إلى مسؤولي شركات الاتصالات الأربع في مصر.

أول أيام المناسك، أعمال ضيوف الرحمن في يوم التروية وسر تسميته بهذا الاسم

يستعد حجاج بيت الله الحرام، إلى التوجه نحو صعيد مِنى لقضاء أعمال يوم التروية، اليوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر ذي الحجة، وذلك اقتداءً بسُنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - محرِمين على اختلاف نسكهم - "متمتعين وقارنين ومفرِدين".

أكل الأخضر واليابس، لقطات مرعبة لحريق سوق الخضار في الشروق (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في سوق الخضار الجديد الكائن بمنطقة حجر الأساس في الشروق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ألمانيا ضد البرتغال في نصف نهائي كأس أمم أوروبا

تقام اليوم الأربعاء مباراتي الذهاب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة)، بالإضافة لمباراة قوية تجمع منتخبي ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

18 يونيو آخر فرصة، رابط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين متوسطي الدخل حتى 18 يونيو الجاري.

بلاش تنسى أصلك وتتبرأ من ماضيك، بدرية طلبة توضح حقيقة علاقة أحمد آدم بمنشورها المثير

بعد جدل واسع أثاره منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خرجت الفنانة بدرية طلبة لتوضح حقيقة ما كتبته، مؤكدة أن كلامها لم يقصد به الفنان أحمد آدم، وأن العلاقة التي تجمعهما أعمق من مجرد زمالة عمل.

مسيرات تحلق فوق سفينة أسطول الحرية ومخاوف من هجوم إسرائيلي

قالت النائبة الفرنسية بالبرلمان الأوروبي ريما حسن، إحدى المتضامنين على متن سفينة أسطول الحرية إن طائرات مسيرة حلقت فوق السفينة المتجهة إلى قطاع غزة، ليل الثلاثاء، وإنهم يخشون تعرضها لهجوم.

بداية الارتفاع، درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على الجنوب، مائلا للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد 13 ساعة تحقيقات، أول قرار من النيابة ضد المتهمين بالتنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الطفل بالأقصر

انتهت النيابة العامة في محافظة الأقصر، من التحقيقات مع 5 أشخاص عاملين بشركة المقاولات المتورطة في أعمال التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، وذلك بعد 13 ساعة متواصلة للمناقشة والاستجواب.

ليسوا في القمة، مدرب الأهلي يتحدث عن طريقة مواجهة ميسي وسواريز بمونديال الأندية (فيديو)

تحدث الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، عن مواجهة فريقه ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو الجاري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

شيخ تجار الغربية للمواطنين: السوق حظ واستعينوا بحد فاهم علشان الأضحية ما تروحش على الفاضي (فيديو)

في مشهد متكرر قبيل عيد الأضحى المبارك، امتلأ سوق المواشي بمحافظة الغربية عن آخره، وسط زحام شديد من الأهالي الذين جاءوا بحثًا عن الأضحية المناسبة لكن هذه المرة أطلق أحد أقدم وأكبر تجار الأغنام في السوق تصريحات نارية، وصف فيها السوق اليوم بأنه "زي سكرات الموت" محذرًا المواطنين من الوقوع في فخ التجار الجشعين.

جلسة بين زد ومحمد شوقي لتولي تدريب الفريق بعد فشل الاتفاق مع سامي قمصان

كشف مصدر مسؤول بنادي زد أن إدارة النادي ستعقد جلسة اليوم مع المدرب محمد شوقي لبحث إمكانية توليه تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

من اليوم حتى وقفة العيد، جدول مواعيد القطارات الجديدة على خط القاهرة أسوان

تستعد الهيئة القومية للسكك الحديد، لتشغيل قطارات وتعديل بعض المواعيد بداية من اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 لخدمة الركاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

زاهي حواس يثير الجدل مجددا: لا دليل أثري على وجود سيدنا إبراهيم وموسى ويوسف في مصر (فيديو)

جدد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات – وزير الآثار الأسبق، تصريحه حول عدم وجود آثار لسيدنا موسى أو إبراهيم أو يوسف عليهم السلام في مصر الفرعونية، قائلًا: إنه لا يوجد في الآثار أي دليل إطلاقًا على وجودهم.

بعد نجاحها في ضرب العمق الروسي، بريطانيا تتعهد بتسليم كييف 100 ألف مسيرة

تعهدت بريطانيا اليوم الأربعاء بتزويد أوكرانيا بـ 100 ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية السنة المالية الحالية في أبريل 2026، ما يمثل زيادة بمقدار 10 أمثال، وذلك بعد قولها إن الطائرات المسيرة غيرت إستراتيجيات خوض الحروب.

لعب للزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، معلومات جديدة عن منفذ هجوم كولورادو

كشف عم محمد صبري سليمان، المصري المتهم، بتنفيذ هجوم مدينة كولورادو بأمريكا، تفاصيل جديدة عن نجل شقيقه.

في خطاب النصر، رئيس كوريا الجنوبية الجديد يتعهد بإنعاش الاقتصاد وضمان عدم حدوث انقلاب عسكري

بدأ الرئيس الليبرالي الجديد لكوريا الجنوبية لي جيه-ميونج فترة ولايته، اليوم الأربعاء، متعهدًا بإخراج البلاد من فوضى أزمة الأحكام العرفية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ النمو وتهديدات الحماية التجارية العالمية.

حماس تعلن موافقتها على جولة مفاوضات جديدة لكن بشرط

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، باسم نعيم، إن الحركة أبلغت الوسطاء أنها جاهزة لجولة مفاوضات جديدة لكن ليس على قاعدة ورقة المبعوث الأمريكي “ستيف ويتكوف” بتعديلاتها الأخيرة، التي لم تضمن توقف العدوان على غزة بشكل نهائي.

رسالة مؤثرة من تريزيجيه إلى جماهير الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية

علق محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انضمامه للقلعة الحمراء لمدة 5 سنوات مقبلة، حيث تم تقديم اللاعب عبر منصات الأهلي الرسمية يوم الأحد الماضي.

اللقطات الأولى لحريق معرض أجهزة كهربائية في الغربية (فيديو)

رصدت "فيتو" فيديو للحظات الأولى لنشوب حريق في معرض أجهزة كهربائية بمدينة سمنود في الغربية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران في محيط الحريق.

احتجزوا زوجته وأولاده الخمسة، آخر تطورات قضية المصري المتهم بتنفيذ هجوم كولورادو

كشف مسؤولون أمريكيون أن الشرطة احتجزت عائلة محمد سليمان المواطن المصري المتهم بإلقاء قنابل حارقة على مسيرة مؤيدة لإسرائيل في ولاية كولورادو الأمريكية وقد جرى احتجازها أمس الثلاثاء وقد يتم ترحيلها سريعًا.

من 10 بالليل لحد 5 الصبح بيضرب في بسلك، تفاصيل جديدة ترويها عروس بني سويف ضحية زوجها (صور)

"ضربني وطردني وسرق دهبي.. ومش هسيب حقي" بهذه الكلمات بدأت مهرائيل صبري، المعروفة إعلاميًّا بـ"عروس بني سويف"، روايتها الكاملة لما تعرضت له من عنف على يد زوجها، بعد أقل من شهر على زواجهما.

العين الحمراء للكبار، ريبيرو يكشف عن فلسفته في تدريب الأهلي

أكد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فلسفته التدريبية تعتمد على العمل الجماعي وعدم الاعتماد على لاعب بعينه، مشددًا على أهمية خلق روح تنافسية دائمًا بين جميع عناصر الفريق.

بسبب هارفي ميلك، هيجسيث يأمر البنتاجون بمحو اسم رمز المثليين من الأسطول الأمريكي

أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، وزير البحرية جون فيلان بإعادة تسمية السفينة "يو إس إن إس هارفي ميلك"، وفق ما أفاد مسؤول في البنتاجون.

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