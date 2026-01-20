كلية طب قصر العيني تكرّم قيادات الأقسام السابقة

18 حجم الخط

كرّم مجلس كلية طب قصر العيني، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، قيادات الأقسام العلمية السابقة، وذلك عقب صدور قرار الدكتور رئيس جامعة القاهرة بتولي قيادات جديدة لرئاسة الأقسام بحضور وكلاء الكلية والمدير التنفيذي للمستشفيات ومستشاري العميد وأعضاء مجلس الكلية كافة.

وجاء هذا التكريم تعبيرًا عن تقدير الكلية لما قدّمه رؤساء الأقسام السابقون من عطاء علمي وإداري ممتد، أسهم في دعم استقرار العمل الأكاديمي والإكلينيكي، وتطوير منظومة التعليم الطبي، وتعزيز جودة الخدمة العلاجية داخل الكلية ومستشفياتها، في واحدة من أكثر المراحل تطورًا وتحديًا في تاريخ المؤسسة.

تكريم رؤساء أقسام قصر العيني السابقين

وشمل التكريم كلًا من الدكتورة حنان مبارك رئيس قسم الفسيولوجيا الطبية، والدكتورة نجوى عبد الوهاب رئيس قسم الهستولوجيا، والدكتور يسري عقل رئيس قسم الأمراض الصدرية، والدكتورة حنان أحمد قطب رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل، والدكتور أحمد همت أحمد رئيس قسم الطفيليات الطبية، والدكتور محمد عبد الله حسن رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتورة سلوى فايز حسن رئيس قسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية، والدكتور أحمد أسامة قداح رئيس قسم الأطفال، والدكتورة نسرين الغرباوي رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، والدكتور أحمد عبد المجيد عطية رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور تامر جويلي رئيس قسم الأمراض النفسية، والدكتور هادي صلاح الدين عبد الفتاح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور عادل حسنين السيد رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، والدكتور ضياء الدين أبو السعود رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتورة أماني عبد المقصود رئيس قسم أمراض الباطنة، والدكتور هشام صلاح الدين رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

=

وتضمّن الحفل عرض فيديو تسجيلي توثيقي استعرض المسيرة العلمية والإدارية للمكرّمين، أعقبه التقاط صورة تذكارية جماعية جمعت قيادات الكلية ورؤساء الأقسام السابقين، في مشهد رمزي عكس روح التقدير والاعتزاز بتاريخ الكلية ورموزها.

وسلم الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية، دروع تكريمية للمكرّمين، تقديرًا لما بذلوه من جهد وإخلاص في قيادة أقسامهم، كما شهد الحفل مشهد تسليم الراية من رؤساء الأقسام السابقين إلى رؤساء الأقسام الجدد، في دلالة واضحة على استمرارية المسيرة، وانتقال المسؤولية بروح مؤسسية واعية تحترم الماضي وتؤسس للمستقبل.

وأكد صلاح، أن هذا التكريم يعكس فلسفة كلية طب قصر العيني في إدارة التغيير، مشددًا على أن تجديد القيادات لا يعني طيّ صفحة، بل البناء على ما تحقق من إنجازات، وأن رؤساء الأقسام السابقين سيظلون ركيزة أساسية وخبرة متراكمة تدعم مسيرة الكلية في مراحلها المقبلة.

مشيرا إلى أن هذا التقليد المؤسسي الراسخ يُجسد هوية كلية طب قصر العيني، ويعكس احترامها لعلمائها وقياداتها، ويُرسّخ قيم الوفاء والاستمرارية، باعتبارها واحدة من أعرق كليات الطب في المنطقة.

