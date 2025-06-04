الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي يتوجه اليوم إلى أبو ظبي للقاء نظيره الإماراتي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يلتقي أخاه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء بين الزعيمين سيشهد تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سيتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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