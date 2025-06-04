اللقطات الأولى لحريق معرض أجهزة كهربائية في الغربية (فيديو)

رصدت "فيتو" فيديو للحظات الأولى لنشوب حريق في معرض أجهزة كهربائية بمدينة سمنود في الغربية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران في محيط الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارًا بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في معرض أجهزة كهربائية كائن على طريق المحلة - سمنود في نطاق مركز ومدينة سمنود.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران.

وتبين تصاعد ألسنة النيران ونشوب حريق في معرض أجهزة كهربائية بدائرة مركز ومدينة سمنود ويحاول رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

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