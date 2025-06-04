العين الحمراء للكبار، ريبيرو يكشف عن فلسفته في تدريب الأهلي

أكد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فلسفته التدريبية تعتمد على العمل الجماعي وعدم الاعتماد على لاعب بعينه، مشددًا على أهمية خلق روح تنافسية دائمًا بين جميع عناصر الفريق.

وقال ريبيرو في تصريحات تليفزيونية: “الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين على أعلى مستوى، لكن في نفس الوقت هناك بعض العناصر تحتاج إلى المزيد من العمل والتطوير، وأسعى للوصول بالجميع إلى مستوى متقارب”.

وواصل: "لا يوجد لاعب يضمن مكانه في التشكيل الأساسي، كل لاعب مطالب بإثبات نفسه في كل تمرين للحفاظ على مكانه، وهذا ما يجعل عملية اختيار التشكيل في كل مباراة تحديًا كبيرًا".

وحول ملف التعاقدات، أوضح مدرب الأهلي: “ندرك جيدًا أن هناك بعض اللاعبين رحلوا عن الفريق، ونسعى لتغطية هذه المراكز، لكنني أرى أن المجموعة الحالية جيدة، ولا داعي للاستعجال في إبرام صفقات جديدة، إذا أتيحت لنا الفرصة لضم لاعبين على مستوى عال سنقوم بذلك، لكن الأمر مؤجل لحين انتهاء منافسات المونديال، وبعدها سنرى احتياجات الفريق”.

وأكد ريبيرو أن الضغظ الجماهيري لا يعتبره عبئًا بل دافعًا رئيسيًّا للنجاح، قائلًا: “الضغط الجماهيري يمنحنا دفعة قوية، من الطبيعي أن تكون جماهير الأهلي طموحة وتطالب دوما بالأفضل، وهذا أمر يتماشى مع حجم وتاريخ النادي، غياب هذا الضغط قد يؤدي إلى تراجع المستوى، لذلك أراه عنصرًا إيجابيًّا يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم والحفاظ على روح المنافسة في كل البطولات”.

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

بداية مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية

يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.



ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الأمريكي في كأس العالم للأندية

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

الأهلي ضد إنتر ميامي- الأحد 15 يونيو (3 فجرًا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي ضد بالميراس - الخميس 19 يونيو (7 مساء بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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