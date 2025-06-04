ليسوا في القمة، مدرب الأهلي يتحدث عن طريقة مواجهة ميسي وسواريز بمونديال الأندية (فيديو)

تحدث الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، عن مواجهة فريقه ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو الجاري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى بجانب إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وقال ريبيرو عبر قناة الأهلي إن الجهاز الفني الجديد يحاول التركيز بكل قوة على أول مباراة للفريق في بطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي.

وأضاف: "سنبدأ تهيئة اللاعبين لهذه المواجهة وسنعمل بقوة في التدريبات قبل لقاء إنتر ميامي، وسنلعب لتحقيق الفوز لأن هذه المباراة ستعطينا دفعة قوية في البطولة".

وأشار إلى أن المجموعة صعبة للغاية وتضم منافسين أقوياء لديهم عناصر مميزة وتملك خبرات كبيرة موضحًا أن الأهلي قادر على عبور هذه المجموعة والتأهل إلى ثمن النهائي.

تعليق ناري من ريبيرو عن مواجهة إنتر ميامي المنتظرة في كأس العالم 🔥🔥🔥🔴 #حارس_الاهلي pic.twitter.com/J6Ht3lhkO0 — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 3, 2025

وأكد أن النتيجة التي توصل لها مع جهازه المعاون بأن كل فريق في هذه المجموعة لديه أسلوب جماعي مختلف عن الآخر.

وتابع: "إنتر ميامي يضم لاعبين أصحاب تاريخ كبير وحققوا كل البطولات في العالم، الأمر لا يتعلق بميسي وحده فهناك لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا".

وواصل: "بالطبع هم ليسوا في القمة الآن، ولكن لديهم الخبرات والقدرات الفنية التي تمنح فريقهم أجواء خاصة وطبيعة مختلفة لمواجهته".

واختتم: "نعمل بقوة ونحلل أداء المنافسين وننظر إلى كل مباراة على حدة".

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