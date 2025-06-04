بسبب هارفي ميلك، هيجسيث يأمر البنتاجون بمحو اسم رمز المثليين من الأسطول الأمريكي

أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، وزير البحرية جون فيلان بإعادة تسمية السفينة "يو إس إن إس هارفي ميلك"، وفق ما أفاد مسؤول في البنتاجون.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل أن أي قرارات بشأن إعادة تسمية السفن سيتم الإعلان عنها بعد اكتمال المراجعات الداخلية، مشيرا إلى التزام الوزير هيغسيث بضمان انسجام أسماء منشآت وزارة الدفاع مع أولويات القيادة وتاريخ الولايات المتحدة وقيمها العسكرية.

وتمت تسمية السفينة، التي أطلقت عام 2021، تكريما للناشط في مجال حقوق المثليين والمحارب القديم في البحرية هارفي ميلك، الذي أجبر على الاستقالة بسبب ميوله الجنسية. وتعد السفينة من فئة سفن التزويد بالوقود التابعة للبحرية الأمريكية.

ومن المقرر أن تتم إعادة التسمية رسميا لاحقا هذا الشهر، وفقا للمسؤول، الذي لم يكشف عن الاسم الجديد.

وتعتبر هذه الخطوة نادرة في التاريخ الحديث للبحرية الأمريكية، حيث لم يسبق أن تم تغيير اسم سفينة بناء على أوامر من وزير الدفاع في العقود الأخيرة.

وجاء القرار في إطار جهود هيجسيث لتعزيز "ثقافة المحارب" داخل الجيش الأمريكي، والتي تشمل إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى مراجعة أسماء القواعد العسكرية المرتبطة بالكونفدرالية.

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