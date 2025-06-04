بعد 13 ساعة تحقيقات، أول قرار من النيابة ضد المتهمين بالتنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الطفل بالأقصر

انتهت النيابة العامة في محافظة الأقصر، من التحقيقات مع 5 أشخاص عاملين بشركة المقاولات المتورطة في أعمال التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، وذلك بعد 13 ساعة متواصلة للمناقشة والاستجواب.

13 ساعة تحقيقات مع المتهمين لدى شركة المتورطة بالتنقيب عن الآثار بالأقصر

وبدأت النيابة العامة في الأقصر مباشرة التحقيقات منذ تمام الساعة الـ3 ظهرًا يوم الثلاثاء، حتى الـ 4 فجرًا من اليوم الأربعاء، لتصل مدة التحقيقات إلى 13 ساعة متواصلة مع المتهمين الخمسة في أعمال التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر.

وأمرت النيابة العامة في محافظة الأقصر بحبس المتهمين الخمسة العاملين لدى شركة المقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه، والمتهمين أحدهم مقيم بدائرة بندر الأقصر والأربعة الآخرين من محافظات مختلفة بوجه بحري.

اللجنة الثلاثية لآثار الأقصر

كان انتقلت اللجنة الثلاثية الأثرية التي شكلتها منطقة آثار الأقصر، يوم الأحد الماضي، إلى الموقع وجدت حفرة تدل على الحفر والتنقيب بشكل جذري، كما تم العثور على أدوات الحفر مثل الكوريك والمقطف وأساليب الإضاءة وملابس العمل التي كانوا يرتدونها.

كما أن الأشخاص من قاموا بالتنقيب بيتوا النية على الحفر خلسة للتنقيب عن الآثار ووفروا أساليب المعايشة، وأيضًا تم العثور على أقنعة اوكسجين التي تساعدهم على أعمال الحفر، ولم يقوموا بأي عمل ترميم الجداريات بقصر ثقافة الطفل في الأقصر.

وعثرت اللجنة الثلاثية على أحفورة أثرية كاملة تعود للعصر الروماني كانت تستخدم لحفظ النبيذ والزيوت، بجانب أواني فخارية، وطوب للعصر البطلمي، مما يقود إلى كشف أثري كبير بالمنطقة.

وأفاد تقرير اللجنة الثلاثية أن الحفرة عقمها للخط الأفقي 5 أمتار وطولها 9 أمتار أي أنها «سرداب - قطرة» على شكل حفل «L» امتدت من الغرفة الشرقية إلي نهاية المبنى، وأثناء الفحص تم العثور على شواهد أثرية والتي قد تقود إلى كشف أثري كبير.

شركة المقاولات المنقبة على الآثار بدل الترميم

وكانت شركة مقاولات من أسوان قامت بعرض طلب إهداء مجانًا على قصر ثقافة الأقصر لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، مقابل دعاية للشركة بأنها من قامت بذلك.

ووافقت الثقافة في الأقصر، وعرضت عليهم عدد من الأماكن ومنها قصر ثقافة الطفل في ابو الجود، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 140 مترًا دور أرضي في عمارة إسكان اجتماعي، وصمموا على الموقع بحجة أنه مكان صغير مناسب للميزانية.

وأكدت ثقافة الأقصر للشركة أن الموقع تابع للمحافظة ومجلس المدينة حيث أنه مؤجر ولا بد من الحصول على الموافقة وحسب تصريحات الثقافة، أنهم حصلوا على موافقة المحافظة ومجلس المدينة، وبدأوا يوم 25 فبراير الماضي فى العمل بالموقع لبدء أعمال الصيانة، فيما قادت الصدفة إلى حدوث هبوط أرضي في الشارع أمام قصر الثقافة مما أدى إلى كشف المستور.

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