لعب للزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، معلومات جديدة عن منفذ هجوم كولورادو

كشف عم محمد صبري سليمان، المصري المتهم، بتنفيذ هجوم مدينة كولورادو بأمريكا، تفاصيل جديدة عن نجل شقيقه.

وقال أسامة فرج عم المتهم لـ"العربية.نت" إن الأسرة تقيم في قرية المعتمدية التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومتزوج ولديه 5 أطفال، موضحًا أن نجل شقيقه لا ينتمي إلى أي تيارات سياسية وكان لاعبًا سابقًا في كرة اليد بنادي الزمالك.

وتابع أن نجل شقيقه انضم لمنتخب لمنتخب مصر لكرة اليد في التسعينيات، وكان يعمل محاسبًا قبل سفره لإحدى الدول العربية ومن بعدها لأمريكا، موضحًا أن محمد حصل على تأشيرة سياحية من السفارة الأمريكية للسفر، وحصل على الإقامة الأمريكية بحكم قضائي، مشيرًا إلى أنه كان يتواصل مع الأسرة والعائلة بشكل طبيعي وكان آخر اتصال له مع العائلة منذ 20 يومًا.

وأردف أن نجل شقيقه لم يتحدث عن ما ينوي له، ولكنه كان متعاطفا مع غزة وشعبها، مرجحُا أنه "ارتكب الهجوم بشكل تلقائي وعفوي دون التجهيز له وهاجم المسيرة المؤيدة لإسرائيل بسبب تأثره بحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وكان المصري البالغ من العمر 45 عامًا قد هاجم مظاهرات داعمة لإسرائيل في مدينة كولورادو، حيث ألقى على المشاركين زجاجات حارقة فأصاب ستة منهم نقلوا جميعًا إلى المستشفى بينهم حالات حرجة.

وكشفت المعلومات حول المتهم أنه درس في مصر وسافر للعمل كمحاسب في إحدى الدول العربية وحصلت ابنته على مجموع كبير لم يؤهلها إلى الإلتحاق بكلية الطب فاضطر للهجرة إلى أمريكا لمحاولة إلحاق ابنته بالكلية التي تحبها.

وذكرت شبكة"سي إن إن" أن المتهم المصري ووفق ما ورد على صفحة خاصة له على موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك" يؤيد "جماعة الإخوان" وسبق وأن روج لصور وشعارات الجماعة على صفحته منها علامة" رابعة" التي أطلقتها الجماعة في إشارة لاعتصامهم في "ميدان رابعة" بالقاهرة عام 2013 والذي فضته قوات الأمن المصرية، كما نشر صورًا للرئيس الإخواني المعزول والراحل محمد مرسي.

في السياق نفسه ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المتهم كان يقيم بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بعد انتهاء تصريح عمل صادر له عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة في 28 مارس الماضي فيما أكدت المعلومات أنه وصل إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2022 بموجب فيزا بي 2.



16 تهمة منها القتل من الدرجة الأولى

وحصل في المطار بموجب هذه الفيزا على تأشيرة في البقاء في أمريكا لمدة ستة أشهر، انتهت في فبراير 2023، مضيفة أنه قدم بعدها طلب لجوء في أمريكا ولم يبت في طلبه حتى الآن.

تفاصيل أكثر عن المتهم كشفتها مصادر لوسائل إعلام أمريكية حيث قالت إن المتهم عمل لفترة في شركة للتأمين والرعاية الصحية، كما عمل سائقا في شركة للنقل الذكي، وعمل كمحاسب أيضا، وانتقل مع زوجته وأطفاله مؤخرا إلى منزل من طابقين في أقصى شرق مدينة كولورادو.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" أنه يحقق في الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًّا مستهدفًا، موضحًا أن المتهم أظهر أثناء الهجوم شعارات داعمة لفلسطين، حيث كان يصرخ "حرروا فلسطين" و"أنهوا الصهاينة"، بينما كان يهاجم المتظاهرين بحاويتين تحتويان على سوائل قابلة للاشتعال.

ويواجه سليمان وفق ما أعلنه مكتب المدعي العام في كولورادو، 16 تهمة منها القتل من الدرجة الأولى، واستخدام وتهديد آخرين بأجهزة حارقة وقد تصل العقوبات على هذه الجرائم، إلى السجن المؤبد أو مئات السنوات في حال إدانته.

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