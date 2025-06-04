رسالة مؤثرة من تريزيجيه إلى جماهير الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية

علق محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انضمامه للقلعة الحمراء لمدة 5 سنوات مقبلة، حيث تم تقديم اللاعب عبر منصات الأهلي الرسمية يوم الأحد الماضي.

وقال تريزيجيه عبر حسابه على فيسبوك “جماهير الأهلي الوفية.. اليوم أعود إلى حيث بدأت الحكاية، إلى النادي الأهلي العظيم، الذي علّمني كيف يكون الشغف، وكيف تكون البطولة، وكيف يكتب الإنسان قصة كفاحه. عودة إلى أول مراوغة قمت بها، وأول هدف هتفت له القلوب، وأول بطولة قدمت من أجلها العرق وغلبتني فيها الدموع”.

وزاد “لقد أيقظت هذه العودة الطفل الكامن في داخلي، ذاك الذي كان يحلم فقط بلمس الكرة على أرض التتش، ويرى في كل نداء من الجماهير وعدًا بحلم قادم، لقد تجدد الشغف، وتجدد العهد، لذلك أمدّ يدي بكل محبة وشكر إلى إدارة النادي، وزملائي اللاعبين، وجماهير الأهلي العظيمة، التي منحتني استقبال الأبطال... والله إن في قلبي لكم من المحبة والامتنان ما تعجز الكلمات عن وصفه، فأنتم نبض الأهلي، وسنده الحقيقي”.

واختتم “ أعدكم، أمام الله وأمام هذا الشعار الذي لا يُرفع إلا للذهب، أن أبذل الغالي والنفيس، وأن أقاتل في كل دقيقة من أجل أحلامكم، فما تعلمته في الأهلي أن العرق وسام، والكفاح شرف، والطموح لا يعرف حدودًا، فدعونا نبدأ هذه الرحلة معًا، فالتاريخ لا يُكتب بالكلمات، بل يُصنع بالأفعال”.

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

بداية مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية

يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.



ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع تقام في الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

الأهلي ضد إنتر ميامي- الأحد 15 يونيو (3 فجرًا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي ضد بالميراس - الخميس 19 يونيو (7 مساء بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 فجرًا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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