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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ألمانيا ضد البرتغال في نصف نهائي كأس أمم أوروبا

منتخب ألمانيا لكرة
منتخب ألمانيا لكرة القدم، فيتو

تقام اليوم الأربعاء مباراتي الذهاب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة)، بالإضافة لمباراة قوية تجمع منتخبي ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية. 

وتستعرض فيتو مواعيد مباريات اليوم الأربعاء على النحو التالي:

كأس عاصمة مصر 

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 1.

البنك الأهلي ضد إنبي - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 2.

فريق الإسماعيلي، فيتو
فريق الإسماعيلي، فيتو

دوري الأمم الأوروبية 

ألمانيا ضد البرتغال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD.

تاريخ مواجهات منتخبي ألمانيا والبرتغال 

التقى منتخبا ألمانيا والبرتغال في 19 مباراة، وفاز المنتخب الألماني في 11 مباراة، بينما فاز المنتخب البرتغالي في 3 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو منتخب ألمانيا 33 هدفا، بينما سجل لاعبو البرتغال 18 هدفًا.

 

تشكيل ألمانيا لمواجهة البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، أنطونيو روديجر، ميتلشتيت.

خط الوسط: جروس، ليون جوريتسكا، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: سيرجي جنابري، ليروي ساني، أونداف.

 

تشكيل البرتغال لمواجهة ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، روبن دياز، سيلفا، نونو مينديز.

خط الوسط: برناردو سيلفا، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: برونو فرنانديز، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

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