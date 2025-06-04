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شيخ تجار الغربية للمواطنين: السوق حظ واستعينوا بحد فاهم علشان الأضحية ما تروحش على الفاضي (فيديو)

شيخ تجار الغربية،
شيخ تجار الغربية، فيتو

في مشهد متكرر قبيل عيد الأضحى المبارك، امتلأ سوق المواشي بمحافظة الغربية عن آخره، وسط زحام شديد من الأهالي الذين جاءوا بحثًا عن الأضحية المناسبة لكن هذه المرة أطلق أحد أقدم وأكبر تجار الأغنام في السوق تصريحات نارية، وصف فيها السوق اليوم بأنه "زي سكرات الموت" محذرًا المواطنين من الوقوع في فخ التجار الجشعين.

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يقول الحاج عبد الكريم زهرة المعروف بين أبناء السوق بـ"شيخ التجار": "النهارده هو آخر سوق قبل العيد واليوم ده بيكون أصعب يوم في السنة.. الناس بتدخل تدور على خروف العيد، وهناك تجار بيتفننوا في الخداع يبيعوا الخروف المريض على إنه سمين أو يزيفوا الوزن أو حتى يزوقوا في الكلام علشان يوقعوا الزبون".

وأكد  "زهرة" أن عددًا من التجار ما عندهمش ضمير، وبيتاجروا بالأهالي مش بالحلال.. السوق بقى لعب وحظ والمشتري لازم يكون مفتّح علشان ما يدفعش فلوسه في حاجة ما تنفعش للأضحية".

ورغم تحذيراته أشار "زهرة" إلى أن الإقبال على السوق في هذا اليوم كان كثيفًا بشكل غير معتاد قائلًا: "الناس جاية من كل مراكز الغربية حتى من المحافظات التانية عايزين يشتروا قبل العيد بيومين والأسعار نار لكن برضو الأضحية فريضة والناس بتتحمل".

وأضاف أن أسعار الأغنام شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 20 و30% عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل.

واختتم حديثه برسالة للمواطنين قائلًا: "اشتروا من اللي تعرفوه أو استعينوا بحد فاهم علشان تضحيتكم ما تروحش على الفاضي. السوق فيه الخير، لكن كمان فيه الشر.. وأنت وحظك!".

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