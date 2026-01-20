أزهري: شهر رمضان فرصة لـ تصفية الذنوب (فيديو)

18 حجم الخط

تحدث الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف، عن رحمة الله في المغفرة، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن استثناء من بينهم شحناء وخصام من المغفرة حتى يصطلحوا، وذكر قصة أحد السلف الذي كان يبكي كل يوم خميس، لأن الأعمال ترفع فيه وهو يخشى كيف سيُرفع عمله.

وقال خلال برنامج "الدنيا بخير"، تقديم الإعلامية لمياء فهمي، المذاع على فضائية "الحياة": إن الأعمال ترفع في أوقات مختلفة منها الرفع الأسبوعي والرفع السنوي في شهر شعبان والرفع النهائي عند موت الإنسان، مشددا على ضرورة تصفية القلوب والصلح مع الآخرين.



وأضاف أن خير المتخاصمين هو من يبدأ بالسلام حتى لو كان الطرف الآخر هو المخطئ وانتقل للحديث عن أهمية الاستعداد لرمضان في شهر شعبان الذي يسمى شهر القراء ونصح بالمداومة على تلاوة القرآن الكريم بشكل يومي حتى لو كان قليلًا في البداية لتسهيله على النفس.

وأوضح أن قراءة القرآن الكريم من المصحف أفضل لأن النظر فيه عبادة وإن كانت القراءة من الهاتف أو التابلت جائزة أيضًا ولها أجر كبير، مؤكدا على أهمية الصيام في شعبان اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من الصيام فيه لكي لا يغفل عن الشهر الذي ترفع فيه الأعمال وهو صائم.

ونصح بالإكثار من الاستغفار لأنه يبيض الصحيفة ويمحو الذنوب قبل دخول شهر رمضان المبارك ليكون الإنسان مستعدًا لتلقي نفحات الله بقلب طاهر وصحيفة نقية.



