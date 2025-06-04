الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

بلاش تنسى أصلك وتتبرأ من ماضيك، بدرية طلبة توضح حقيقة علاقة أحمد آدم بمنشورها المثير

بدرية طلبة، فيتو
بدرية طلبة، فيتو

بعد جدل واسع أثاره منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خرجت الفنانة بدرية طلبة لتوضح حقيقة ما كتبته، مؤكدة أن كلامها لم يقصد به الفنان أحمد آدم، وأن العلاقة التي تجمعهما أعمق من مجرد زمالة عمل.

كانت بدرية طلبة قد كتبت منشورًا قالت فيه: "هو دا بقى اللي بنقول عليه لما ربنا يكرمك ويحقق لك حلمك وتبقى حاجة بلاش تبيع كل حاجة كأنك ملكت العالم باللي فيه بلاش تبيع اللي وقفوا جنبك وساندوك وساعدوك بلاش تنسى أصلك وتنسى نفسك وتتعالى وتتبرأ من ماضيك بلاش تبص للكل من فوق لأن في ثانية ممكن ربنا يسحب منك كل حاجة ويخليك تحتاج للي تعاليت في يوم من الأيام عليهم متخليش حد يدعي عليك ودعوته ربنا يقبلها وتضر يكفيك شر الواطي وقليل الأصل لو ربنا كرمه يختاااااااااي".

أثار هذا المنشور تكهنات واسعة ربطت بينه وبين الفنان أحمد آدم، خاصة بعد فترة من الغياب آدم عن الساحة الفنية. 

وردًا على هذه التكهنات، نشرت بدرية طلبة توضيحًا، حيث قالت: “أحمد آدم أعرفه وأنا عندي 17 سنة، اشتغلنا مع بعض، مراته وإسلام ابنه كان عنده سنة دخلوا بيت أهلي واتعرفت على مصطفى الله يرحمه عندهم في الفريق المسرحي لشركة ستيا، كانوا زملاء عمل وفن وعملت معاه بطولة فيلم القرموطي في أرض النار ولسه واخدة بالي من اللي على السوشيال ميديا وعرفت ليه الناس ربطت البوست بأحمد آدم”.

وأضافت طلبة: “استحالة أشمت في عشرة عمر مش زميل عمل وبس، أنا كاتبة البوست دا لأني فعلًا بستغرب على النوعية دي من البشر، البوست في العموم وكلامي واضح مش في حد بعينه”. 

وشددت على مكانة أحمد آدم لديها قائلة: “أحمد آدم لو عمل في إيه بالذات عمري ما أفكر أكتب كلمة تجرحه هو أو غيره من أصحابي وزملائي، إلا طبعًا أبو باروكة، قريب هأطلع لايف أحكي لكم عنه”.

وأعلنت الفنانة عن ظهورها في بث مباشر قريبًا لتكشف المزيد من التفاصيل حول "أبو باروكة" الذي لمحت إليه.

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الفنانة بدرية طلبة الفنان احمد ادم بدرية طلبة أحمد آدم

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بلاش تنسى أصلك وتتبرأ من ماضيك، بدرية طلبة توضح حقيقة علاقة أحمد آدم بمنشورها المثير

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