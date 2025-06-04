الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

حماس تعلن موافقتها على جولة مفاوضات جديدة لكن بشرط

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، باسم نعيم، إن الحركة أبلغت الوسطاء أنها جاهزة لجولة مفاوضات جديدة لكن ليس على قاعدة ورقة المبعوث الأمريكي “ستيف ويتكوف” بتعديلاتها الأخيرة، التي لم تضمن توقف العدوان على غزة بشكل نهائي.

وشدد “نعيم” على أنه لا يمكن أن نوافق على أي اتفاق لا يضمن وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

وأوضح القيادي في “حماس”، أن “ويتكوف” عاد في الجولة الأخيرة بورقة مختلفة تمامًا عن الورقة التي تم الاتفاق عليها من قبل.

وبين “نعيم”، أن مقترح “ويتكوف” الجديد اشتمل على عبارات فضفاضة لا تضمن وقف الحرب على غزة.

ورأى بأن دول العالم بما فيها حلفاء إسرائيل صاروا على قناعة بأن نتنياهو هو الذي يعطل الوصول لاتفاق.

وأكد القيادي “نعيم”، أن الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية لن تترك فرصة لوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بشرط توفر ضمانة حقيقية.

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حماس باسم نعيم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف غزة وقف الحرب

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