حماس تعلن موافقتها على جولة مفاوضات جديدة لكن بشرط

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، باسم نعيم، إن الحركة أبلغت الوسطاء أنها جاهزة لجولة مفاوضات جديدة لكن ليس على قاعدة ورقة المبعوث الأمريكي “ستيف ويتكوف” بتعديلاتها الأخيرة، التي لم تضمن توقف العدوان على غزة بشكل نهائي.

وشدد “نعيم” على أنه لا يمكن أن نوافق على أي اتفاق لا يضمن وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

♦️القيادي في حماس، باسم نعيم:



🔹 أبلغنا الوسطاء أننا جاهزون لجولة مفاوضات جديدة لكن ليس على قاعدة ورقة ويتكوف



🔹 لا يمكن أن نوافق على أي اتفاق لا يضمن وقف الحرب



🔹 ويتكوف عاد إلينا بورقة مختلفة تماما عن الاتفاق الذي وافقنا عليه من قبل وتشتمل على عبارات فضفاضة لا تضمن وقف الحرب… June 3, 2025

وأوضح القيادي في “حماس”، أن “ويتكوف” عاد في الجولة الأخيرة بورقة مختلفة تمامًا عن الورقة التي تم الاتفاق عليها من قبل.

وبين “نعيم”، أن مقترح “ويتكوف” الجديد اشتمل على عبارات فضفاضة لا تضمن وقف الحرب على غزة.

ورأى بأن دول العالم بما فيها حلفاء إسرائيل صاروا على قناعة بأن نتنياهو هو الذي يعطل الوصول لاتفاق.

وأكد القيادي “نعيم”، أن الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية لن تترك فرصة لوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بشرط توفر ضمانة حقيقية.

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