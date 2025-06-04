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حوادث

أكل الأخضر واليابس، لقطات مرعبة لحريق سوق الخضار في الشروق (فيديو وصور)

لحظة نشوب حريق سوق
لحظة نشوب حريق سوق الخضار في الشروق، فيتو

نشب حريق هائل في سوق الخضار الجديد الكائن بمنطقة حجر الأساس في الشروق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة نشوب الحريق داخل سوق الخضار في الشروق والذي نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ومنع امتداده للمدارس والمحال المجاورة للسوق بعد فرض كردون أمني حوله.

 

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم بها حاليًّا عقب نجاحها في إخماد الحريق ومنع امتدادها، للمخالو والمدارس الموجود. بمحيط الحادث.

 

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على كاميرات المراقبة الموجودة بسوق الخضار الذي شب فيه الحريق بمنطقة حجر الأساس بدائرة قسم شرطة الشروق، لتفريغها والوقوف علي أسبابها، حيث تشير التحريات بوجود خسائر كبيرة في الممتلكات.

 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا يفيد باندلاع حريق في سوق الخضار الجديد الكائن بمنطقة حجر الأساس، وتحديدًا في مساحة تُقدّر بنصف فدان.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.


وبدأت الأجهزة الأمنية في معاينة موقع الحريق للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه، كما تم إخطار جهات لتولي التحقيق، ومتابعة إجراءات حصر الخسائر المادية.

 

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