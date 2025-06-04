جلسة بين زد ومحمد شوقي لتولي تدريب الفريق بعد فشل الاتفاق مع سامي قمصان

كشف مصدر مسؤول بنادي زد أن إدارة النادي ستعقد جلسة اليوم مع المدرب محمد شوقي لبحث إمكانية توليه تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

فشل مفاوضات زد مع سامي قمصان

وقال المصدر في تصريحات تليفزيونية، إن الاتفاق لن يتم مع سامي قمصان وذلك بسبب رفضه الجهاز الفني الموضوع من قبل إدارة النادي بتواجد عادل مصطفى ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى.

واختتم، تم صرف النظر عن التعاقد مع المدرب سامي قمصان، وسيكون هناك جلسة اليوم مع محمد شوقي للاتفاق على كافة الأمور وتوليه مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

مسؤولو زد يرفضون ميشيل يانكون

وكانت تقارير، أشارت إلى تمسك سامي قمصان على ترك الحرية له في اختيار جهازه الفني المعاون، إلى جانب إصراره على الاستعانة بمدرب حراس مرمى الأهلي السابق ميشيل يانكون ضمن مساعديه، لكن مسؤولي زد رفضوا طلب قمصان وتمسكوا باستمرار مصطفى كمال في منصبه مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول.

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