احتجزوا زوجته وأولاده الخمسة، آخر تطورات قضية المصري المتهم بتنفيذ هجوم كولورادو

كشف مسؤولون أمريكيون أن الشرطة احتجزت عائلة محمد سليمان المواطن المصري المتهم بإلقاء قنابل حارقة على مسيرة مؤيدة لإسرائيل في ولاية كولورادو الأمريكية وقد جرى احتجازها أمس الثلاثاء وقد يتم ترحيلها سريعًا.



ووفق مسؤولين فإن سلطات الهجرة الاتحادية الأمريكية تحتجز زوجة والأطفال الخمسة للرجل، المتهم بإلقاء زجاجات حارقة "مولوتوف" على متظاهرين في بولدر كانوا يدعون إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، مما أدى إلى إصابة 12 منهم.

وقالت الشرطة إنه كان بحوزة محمد صبري سليمان، الذي تنكر في زي بستاني، 18 زجاجة حارقة وخطط لقتل جميع المتظاهرين، لكنه على ما يبدو تراجع عن فكرته، وألقى اثنتين فقط خلال هجوم يوم الأحد الذي هتف فيه "فلسطين حرة".

وكتبت الشرطة في إفادة خطية أن سليمان "45 عاما" لم ينفذ خطته بالكامل "لأنه خاف ولم يؤذ أحدا من قبل".

وكانت الزجاجتان الحارقتان اللتان ألقاهما على المجموعة المكونة من حوالي 20 شخصًا الذين كانوا ينظمون مظاهرتهم الأسبوعية كافيتين لإصابة أكثر من نصفهم، وقال المسؤولون إنه لم يعرب عن أي ندم على الهجوم.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن المسؤولين الاتحاديين يحققون أيضا فيما إذا كانت عائلة سليمان على علم بخطته.

وبحسب المسؤولين الاتحاديين فقد أفاد سليمان، وهو مواطن مصري يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، للسلطات بأنه لا أحد، بما في ذلك عائلته، كان على علم بخططه، وفقا لوثائق المحكمة.

وقد خطط سليمان للهجوم لأكثر من عام، حسبما ذكرت السلطات في وثائق المحكمة.

ويحتجز سليمان على ذمة القضية بموجب كفالة قدرها 10 ملايين دولار.

ورفضت محاميته، كاثرين هيرولد، التعليق بعد جلسة استماع مثل فيها أمام قاضي الولاية.

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