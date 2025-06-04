الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

من اليوم حتى وقفة العيد، جدول مواعيد القطارات الجديدة على خط القاهرة أسوان

القطارات الجديدة
القطارات الجديدة على خط القاهرة أسوان، فيتو
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تستعد الهيئة القومية للسكك الحديد، لتشغيل قطارات وتعديل بعض المواعيد بداية من اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 لخدمة الركاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

تعديل ليوم واحد 

وقررت الهيئة تشغيل قطار تالجو إضافي رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان اليوم 4 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالي كالجدول المرفق.

كما قررت الهيئة تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946 (ثانية مكيفة) القاهرة / أسوان يوم 5 / 6 / 2025 فقط (وقفة عيد الأضحى المبارك) حتى يتمكن جمهور الركاب من الوصول إلى الوجه القبلي قبل صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 5:15 طبقًا للجدول المرفق.

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الهيئة القومية للسكك الحديد قطارات عيد الأضحي المبارك قطار تالجو

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