مسيرات تحلق فوق سفينة أسطول الحرية ومخاوف من هجوم إسرائيلي

قالت النائبة الفرنسية بالبرلمان الأوروبي ريما حسن، إحدى المتضامنين على متن سفينة أسطول الحرية إن طائرات مسيرة حلقت فوق السفينة المتجهة إلى قطاع غزة، ليل الثلاثاء، وإنهم يخشون تعرضها لهجوم.

كسر الحصار الإسرائيلي على غزة

وانطلقت السفينة "مادلين" من جزيرة صقلية الإيطالية يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطًا دوليًّا لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، بعد إخفاق محاولة سابقة بسبب هجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين على سفينة أخرى في البحر المتوسط قرب مالطا أوائل مايو الماضي.

وقالت البرلمانية الأوروبية ريما حسن في مقابلة مع الجزيرة -في وقت سابق أمس الثلاثاء- إنهم مستعدون لاحتمالات متعددة، ولم تستبعد تعرضهم لهجوم إسرائيلي عبر المسيّرات أو الغواصات أو تفجير السفينة من أسفل أو إلقاء القبض على الفريق من قبل قوات إسرائيلية.

ووصفت ما قد يواجهونه على متن السفينة بالخطير، لكنها قالت إن ذلك لا يقارن بما يتعرض له الفلسطينيون منذ عقود من الزمن، وليس فقط منذ السابع من أكتوبر 2023.

بحرية الاحتلال تهدد نشطاء سفينة مادلين

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح البحرية يدرس خيارات متعددة للتعامل مع سفينة مادلين التي انطلقت رحلتها البحرية من ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا لكسر الحصار المفروض على غزة.

وقال جيش الاحتلال، إنه حال اقتراب السفينة مادلين من شواطئ غزة، فنحن مستعدون لمجموعة من السيناريوهات، دون الكشف عن تفاصيل الإجراءات المتوقعة.

وتعد "مادلين" السفينة رقم 36 ضمن سلسلة سفن تحالف أسطول الحرية، وقد هددت إسرائيل مرارًا باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة، وسبق أن هاجمت عام 2010 السفينة مافي مرمرة ضمن أسطول الحرية في سواحل فلسطين، مما أسفر وقتها عن استشهاد 10 مواطنين أتراك، واعتقال الناشطين الآخرين على متن السفينة.

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