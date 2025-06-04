اتحاد الكرة يحسم مصير زيزو من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم

زيزو، حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول أحقية النادي الأهلي في قيد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأحمر، المنتقل إليه من نادي الزمالك، وموقف اللاعب من المشاركة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

رد اتحاد الكرة على الزمالك

وأكد مصدر في اتحاد الكرة لفيتو، أن رد مسؤولي الجبلاية على طلب الزمالك، أن نهاية الموسم الكروي ستكون نهاية الدوري المحلي وكأس مصر.

وأكد المصدر، أن اتحاد الكرة يرى أن لائحة القيد المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تلتزم بفتح باب القيد بانتهاء الموسم بنهاية الدوري وآخر مباراة في كأس مصر.

موعد انتهاء عقد زيزو مع الزمالك

وتابع المصدر: "زيزو ينتهي عقده مع آخر مباراة للزمالك في كأس مصر، ومن المعروف أنه رفض التجديد ويحق له التوقيع لأي نادي بنهاية كأس مصر".

وتابع المصدر: "نهاية الموسم نهاية كأس عاصمة مصر، بمثابة تعريف لنهاية الموسم في لائحة رابطة الأندية، وليس لنا علاقة بهذا الأمر، لأننا نسير وفقا للوائح القيد المعتمدة من فيفا، وبالتالي فاتحاد الكرة ملتزم بفتح باب سوق انتقالات اللاعبين والقيد بنهاية آخر مباراة في كأس مصر".

زيزو يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية

وأكمل المصدر: "ليس لنا علاقة بمصير زيزو، لكن الأهلي لو حصل على توقيعه عقب نهاية موسمه مع الزمالك بنهاية كأس مصر، يحق له قيده والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".

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