قهر وظيفي أم أسباب أخرى، العثور على جثة طبيب بمستشفى جامعة أسيوط غريقا يثير الجدل في المنظومة الطبية

الإيمان بالقدر لا يعفي من المسؤولية حال ثبوت التقصير، وقصة الطبيب الشاب علي السيد جلال، نائب العظام في مستشفى أسيوط الجامعي، الذي عثر على جثته بترعة الإبراهيمية غريقًا، من شأنها أن تهز المنظومة الطبية في مصر وتعيد طريقة التعامل مع الأطباء الامتياز بدلًا من الموت قهرًا أو الهجرة خارج الوطن حال صدق الروايات المصاحبة لها.

وقصة الطبيب علي السيد جلال تدمى لها القلوب خاصة أن الطبيب الشاب لم يمر على استلامه العمل نائب عظام في مستشفى جامعة أسيوط سوى 5 أشهر فقط.

وكانت فرحة الطبيب الراحل لا توصف أثناء استلامه العمل حيث نشر في شهر يناير الماضي منشورًا على صفحته بـ"فيس بوك" وكتب قائلا:"{رَبِّي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيَّ وَعَلِيٌّ وَالِدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِك فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ}.



وأضاف: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا واهدنا إلى صراطك المستقيم… اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا… رسميًّا ط.م/ على سيد جلال.. طبيب مقيم بقسم جراحة العظام جامعة أسيوط..{وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

ومأساة الطبيب علي جلال وفق روايات زملائه المنتشرة على صفحات “فيس بوك” ومكانها صفحة “ابعد ع الطب وغنيله”حيث كتبوا: "زميلنا علي سيد جلال نائب العظام في مستشفى أسيوط الجامعي لقيوه في ترعة الإبراهيمية غرقان بعد شهر بدون يوم راحة ويقال إن آخر توبتجية ليه (يوم الخميس) كان علي مضغوط جدًّا وبيتكلم بالعافية وببطء بيقوله أنا بقى لي شهر ما خدتش أوف وبقى لي ٣ أيام ما كلتش".

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية ببلاغ من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شاب غريق بالترعة الإبراهيمية.

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث وتبين الجثة للطبيب "علي سيد جلال" نائب قسم العظام في مستشفى أسيوط الجامعي بعد إبلاغ أسرته بتغيبه في محضر.

ومن جانبها نعت إدارة جامعات أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، الطبيب علي سيد جلال، طبيب مقيم بقسم جراحة العظام بكلية طب أسيوط، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهلة وذويه الصبر والسلوان.

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