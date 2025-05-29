أخبار الفن اليوم: وفاة والد رئيس دار الأوبرا.. يسرا تنتهي من بروفات "الست لما".. منشور منسوب إلى أحمد آدم يثير جدلًا
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها، وفاة والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
وفاة والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا المصرية
رحل عن عالمنا اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025 والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومي "دار الأوبرا المصرية".
عزاء والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا بمسجد الشرطة السبت المقبل
يتلقى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، العزاء في والده الراحل، بمسجد الشرطة على طريق صلاح سالم، السبت المقبل، عقب صلاة المغرب.
إياد نصار: شخصيتي في ظلم المصطبة مش شبهي وكان فيه مشاكل بالكواليس
أكد الفنان الأردني إياد نصار، أن الشخصية التي قدمها في مسلسل ظلم المصطبة بعيدة عن شخصيته الحقيقة تماما، مشيرا إلى أنه واجه صعوبات أثناء تحضيراتها
يسرا تنتهي من بروفات فيلم الست لما (صور)
أجرت الفنانة يسرا البروفة الأخيرة قبل بدء تصوير دورها في فيلم الست لما الذي تعاقدت على بطولته مؤخرًا، حيث انطلق الفيلم الأسبوع قبل الماضي بدونها، وتأجل تصوير مشاهدها الأولى بسبب تواجدها في فرنسا للمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي الذي انتهت فعالياته السبت الماضي.
إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "توفيق الحكيم للتأليف" بالمركز القومي للمسرح
اعتمد المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح نتائج مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي، وذلك بعد تقييم أعضاء لجنة التحكيم للأعمال التي تقدمت للمسابقة في إطار دور المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الداعم للحركة المسرحية المصرية واكتشاف المواهب المتميزة.
طارق الدسوقي: دخلت غزة مرتين تحت الحصار
أكد الفنان طارق الدسوقي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية مكتملة الأركان، واصفًا ما يحدث بأنه "إبادة جماعية".
ياسر جلال يحتفل بتخرج ابنته من الثانوية العامة
احتفل الفنان ياسر جلال بتخرج ابنته “قدرية” من الثانوية العامة الألمانية بتفوق.
كريم الشناوي يعلن انطلاق تصوير فيلم "السادة الأفاضل"
أعلن المخرج كريم الشناوي انطلاق تصوير فيلمه الجديد “السادة الأفاضل”.
بـ 40 جنيها، عرض فيلم "ريستارت" في 10 محافظات بسينما الشعب
تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لعرض الفيلم السينمائي"ريستارت" بدءا من اليوم الخميس، بعدد من مواقعها بالمحافظات.
وزير الثقافة يطمئن على صحة صنع الله إبراهيم بعد خروجه من معهد ناصر
حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على الاطمئنان على صحة الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، وذلك عقب تعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي استدعت إجراء تدخل جراحي لتركيب مفصل صناعي.
منشور منسوب إلى أحمد آدم يثير جدلًا.. فهل يراجع الفنان نفسه ويجدد اختياراته؟
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديثا مجهول المصدر يُزعم أنه منسوب للممثل الكوميدي أحمد آدم يشكو فيه من قلة العمل.
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