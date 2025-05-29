وزير الثقافة يطمئن على صحة صنع الله إبراهيم بعد خروجه من معهد ناصر

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على الاطمئنان على صحة الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، وذلك عقب تعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي استدعت إجراء تدخل جراحي لتركيب مفصل صناعي.

وأكد وزير الثقافة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعة حالة الأديب الكبير، وتوجيهه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له، تقديرًا لما قدمه من إسهامات بارزة في إثراء الحياة الثقافية والأدبية في مصر والعالم العربي.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن خالص تمنياته لصنع الله إبراهيم بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، مشيدًا بمسيرته الإبداعية المتميزة، ومكانته الرفيعة كأحد أبرز أعلام الأدب العربي المعاصر، وصاحب تجربة سردية شكلت وجدان أجيال متتابعة.

وشدد وزير الثقافة على أن الدولة المصرية تضع دعم المبدعين ورعاية رموز الثقافة والفكر في مقدمة أولوياتها، إدراكًا لأهمية دورهم في بناء الوعي وصون الهوية الوطنية.

الأديب صنع الله إبراهيم

يعد الروائي صنع الله إبراهيم من رواد وعلامات الأدب المصري، والذي تميزت أعماله بالطابع السياسي والتي دائمًا تتشابك مع تاريخ مصر السياسي، حيث يعد صنع الله من الكتاب المثيرين للجدل سواء بكتاباته أو مواقفه على الساحة الأدبية.

وعُرف صنع الله بكونه يميل إلى الأفكار اليسارية، واشتهر بمواقفه الجريئة تجاه الأنظمة والسياسات الحاكمة بداية من جمال عبد الناصر الذي سجنه 5 سنوات واستمرت المواقف مرورًا بالسادات الذي أطلق له رواية “اللجنة" التي نُشرت خلال عام 1981 والذي هاجم فيها السادات بشكل ساخر، وانتقدت سياسة الانفتاح فى عهد السادات، وصولا إلى فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فكان من أبرز الأدباء معارضةً لسياسات الدولة المصرية، وظهر ذلك جليا حين رفض إستلام جائزة الرواية العربية عام 2003م التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه بسبب اختلافه مع النظام.

وتشمل قائمة روايات صنع الله إبراهيم 16 رواية، وهى: إنسان السد العالي، نجمة أغسطس، اللجنة، بيروت بيروت، يوميات الواحات، ذات، شرف، وردة، أمريكانلي، التلصص، العمامة والقبعة، القانون الفرنسي، الجليد، نجمة، برلين 69، وغيرها.

ومن القصص القصيرة التي قدمها للمكتبة الأدبية العربية نجد "قصة تلك الرائحة"، "الثعبان"، “أرسين لوبين”، “أبيض وأزرق”.

كما قدم صنع الله ابراهيم عددا من قصص الأطفال المتميزة أبرزها؛ رحلة السندباد الثامنة، يوم عادت الملكية القديمة، عندما جلست العنكبوت تنتظر، الدلفين يأتي عند الغروب، اليرقات في دائرة مستمرة، وقصة الحياة والموت في بحر ملون.

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