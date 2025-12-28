اختفاء ترامب ورحيل وزراء مدبولي وصدمة للزمالك، خبيرة التاروت بسنت يوسف تكشف توقعاتها لعام 2026

18 حجم الخط

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن توقعاتها لعام 2026، مشيرة إلى أن العام المقبل سيشهد كشف قضايا فساد كبرى، تبدأ بحالات فردية قبل أن تتكشف عن شبكات فساد منظمة وكبيرة داخل مصر، مؤكدة أن الأمر سيتحول إلى ما وصفته بـ«زلازل سياسية» تقود إلى قرارات حاسمة وتغييرات إدارية صادمة في مختلف الهيئات والمؤسسات، مع تحميل الجهات الرقابية أعباء كبيرة خلال العام.

تغييرات وزارية ووزارة جديدة محتملة

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والإداري، توقعت بسنت يوسف خلال لقائها ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن يشهد عام 2026 تغييرات وزارية جديدة، مع احتمال استحداث وزارة جديدة، إلى جانب تغييرات واسعة النطاق في بنية الإدارة الحكومية.

ترامب في عام صعب.. أزمات وضغوط صحية

وعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقعت خبيرة التاروت أن يكون 2026 عامًا بالغ الصعوبة عليه، خاصة في ملف التعريفات الجمركية، مع دخوله في مشكلات داخلية وخارجية.

وأضافت أن وضعه العام «لن يكون جيدًا»، وقد يتعرض لمحاولة اغتيال، فضلًا عن أزمات صحية تجعله يختفي عن الظهور لفترة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لن يصيبه مكروه.

غزة.. نور بعد ظلام

وفيما يخص الأوضاع في قطاع غزة، أشارت بسنت يوسف إلى وجود أخبار إيجابية، قائلة: «النور هيطلع بعد الضلمة»، في إشارة إلى انفراجة مرتقبة بعد فترة من المعاناة.

الزمالك في 2026: أزمات بلا دوري وحلول مؤجلة

وعن توقعاتها لنادي الزمالك خلال 2026، قالت إن الفريق لن يحقق بطولة الدوري، وسيواجه مشكلات كبيرة، لكنها أكدت وجود حلول ستظهر على المدى البعيد، مع احتمال حصول النادي على أرض بديلة لفرع أكتوبر.

