الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اختفاء ترامب ورحيل وزراء مدبولي وصدمة للزمالك، خبيرة التاروت بسنت يوسف تكشف توقعاتها لعام 2026

بسنت يوسف، فيتو
بسنت يوسف، فيتو
18 حجم الخط

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن توقعاتها لعام 2026، مشيرة إلى أن العام المقبل سيشهد كشف قضايا فساد كبرى، تبدأ بحالات فردية قبل أن تتكشف عن شبكات فساد منظمة وكبيرة داخل مصر، مؤكدة أن الأمر سيتحول إلى ما وصفته بـ«زلازل سياسية» تقود إلى قرارات حاسمة وتغييرات إدارية صادمة في مختلف الهيئات والمؤسسات، مع تحميل الجهات الرقابية أعباء كبيرة خلال العام.

تغييرات وزارية ووزارة جديدة محتملة

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والإداري، توقعت بسنت يوسف خلال لقائها ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن يشهد عام 2026 تغييرات وزارية جديدة، مع احتمال استحداث وزارة جديدة، إلى جانب تغييرات واسعة النطاق في بنية الإدارة الحكومية.

ترامب في عام صعب.. أزمات وضغوط صحية

وعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقعت خبيرة التاروت أن يكون 2026 عامًا بالغ الصعوبة عليه، خاصة في ملف التعريفات الجمركية، مع دخوله في مشكلات داخلية وخارجية. 

وأضافت أن وضعه العام «لن يكون جيدًا»، وقد يتعرض لمحاولة اغتيال، فضلًا عن أزمات صحية تجعله يختفي عن الظهور لفترة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لن يصيبه مكروه.

غزة.. نور بعد ظلام

وفيما يخص الأوضاع في قطاع غزة، أشارت بسنت يوسف إلى وجود أخبار إيجابية، قائلة: «النور هيطلع بعد الضلمة»، في إشارة إلى انفراجة مرتقبة بعد فترة من المعاناة.

الزمالك في 2026: أزمات بلا دوري وحلول مؤجلة

وعن توقعاتها لنادي الزمالك خلال 2026، قالت إن الفريق لن يحقق بطولة الدوري، وسيواجه مشكلات كبيرة، لكنها أكدت وجود حلول ستظهر على المدى البعيد، مع احتمال حصول النادي على أرض بديلة لفرع أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بسنت يوسف توقعات بسنت يوسف لـ 2026 الزمالك ترامب الزلازل الفساد عمرو أديب

مواد متعلقة

عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)

ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة تراجعت لأدنى مستوياتها

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

الزمالك على باب الله.. ديون خارجية وأزمات داخلية وسلف من "طوب الأرض".. وقضايا دولية تنتظر الأبيض بسبب مستحقات لاعبيه

الأكثر قراءة

الأرصاد: تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على هذه المناطق

إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل

ترتيب المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا بعد خسارة تونس أمام نيجيريا

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "أطفال اللبيني" ووالدتهم في فيصل

الجيش السوداني يستعد لصد هجوم لميليشيا الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية

اختفاء ترامب ورحيل وزراء مدبولي وصدمة للزمالك، خبيرة التاروت بسنت يوسف تكشف توقعاتها لعام 2026

عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع السلفات 3400 جنيه وانخفاض اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads