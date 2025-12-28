ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا

18 حجم الخط

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة، لم يحسم موقفه النهائي من مشاركة محمد صلاح قائد الفريق في المباراة القادمة أمام أنجولا أو منحه راحة سلبية استعدادا لمنافسات الأدوار الإقصائية في البطولة.

صلاح لم يطلب الراحة أمام أنجولا

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه لـ"فيتو"، أن محمد صلاح لم يبلغ المدير الفني رغبته في الحصول على راحة في المباراة القادمة، ومن المقرر أن يحسم حسام حسن قراره النهائي بشأن محمد صلاح عقب مران الفريق الأخير اليوم الأحد، لا سيما أن قائد الفراعنة أبلغ زملاءه في الفريق أنه يتطلع لمواصلة تألقه مع منتخب مصر ومساعدة الفريق على المنافسة بقوة على لقب الكان.

محمد صلاح، فيتو

وبحسب المصدر، محمد صلاح لم يطلب الراحة في المباراة القادمة، جعل الجهاز الفني يلمس رغبة اللاعب في المشاركة أمام أنجولا، لمواصلة مشواره التهديفي في البطولة، حتى لو شارك في جزء من المباراة حسب سير اللقاء، وهو الأمر الذي يتم حسمه اليوم بعد جلسة تجمع اللاعب مع حسام حسن.

منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة أنجولا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه أمس، استعدادًا لمواجهة منتخب أنجولا في السادسة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها دولة المغرب الشقيقة.

وأدى اللاعبون، الذين خاضوا مباراة جنوب أفريقيا، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين، تدريبات بدنية وجملًا فنية وتقسيمة في نهاية المران.

