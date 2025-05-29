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ثقافة وفنون

كريم الشناوي يعلن انطلاق تصوير فيلم "السادة الأفاضل"

فيلم السادة الأفاضل،
فيلم السادة الأفاضل، فيتو

أعلن المخرج كريم الشناوي انطلاق تصوير فيلمه الجديد “السادة الأفاضل”.

 

وانطلق اليوم تصوير الفيلم، من بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنان طه دسوقي، وعدد آخر من الفنانين.

 

مسلسل لام شمسية

 

وكان آخر أعمال المخرج كريم الشناوي مسلسل “لام شمسية” الذي عرض في موسم رمضان الأخير وحقق نجاحا كبيرا، بعد ما ناقش  قضية هامة للغاية، وهي الاعتداء الجنسي على الأطفال.

 

أبطال مسلسل لام شمسية

 

وشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد السعدني وأمينة خليل ويسرا اللوزي ومحمد شاهين وصفاء الطوخي وعلي قاسم ولجين عمران وثراء جبيل وآخرون، والعمل من تأليف مريم ناعوم. 

 

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مسلسل لام شمسيه كريم الشناوي المخرج كريم الشناوي أبطال مسلسل لام شمسية

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