«الصحة» تعلن تعافي الروائي صنع الله إبراهيم ومغادرته مستشفى معهد ناصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعافي الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاجه تقديرا لقيمة وأهمية الثقافة والمثقفين في المجتمع وبناء الإنسان المصري.

وكان الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، قد تعرض لأزمة صحية، نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى معهد ناصر، بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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