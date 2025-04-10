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ثقافة وفنون

القومي للمرأة يصنف “ظلم المصطبة” ضمن إيجابيات الدراما الرمضانية 2025

ظلم المصطبة، فيتو
ظلم المصطبة، فيتو

صنف المركز القومي للمرأة مسلسل “ظلم المصطبة” من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، ضمن إيجابيات الدراما الرمضانية لعام 2025.

وجاء ذلك من خلال منشور للمركز من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يشيد من خلاله بمسلسل ظلم المصطبة، حيث صنف من إيجابيات التناول الدرامي لهذا العام، وذلك لمناقشته العادات والتقاليد السلبية في الريف والعنف ضد المرأة من الرجل، والمرأة ضد المرأة، والمشكلات النفسية للمرأة نتيجة الظروف الاجتماعية، والابتزاز وزواج الأب بزوجة أخرى وكيفية التعامل معها وأزمات ما بعد الطلاق.


مسلسل ظلم المصطبة 

وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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المركز القومي للمراة ظلم المصطبة ريهام عبد الغفور مسلسل ظلم المصطبة القومي للمرأة

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