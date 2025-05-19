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ثقافة وفنون

ياسر جلال يتعاقد مع المنتجة مها سليم على بطولة مسلسل جديد

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو

تعاقد الفنان ياسر جلال مع المنتجة "مها سليم "، على بطولة مسلسل درامي جديد يتكون من 30 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يعكف الطرفان حاليًا على اختيار باقي أبطال المسلسل.

وكشف مصدر مقرب من مها سليم أن مسلسل ياسر جلال سوف يعرض عبر شاشات إم بي سي ومنصة شاهد، خلال شهر رمضان 2025، وسوف تكون هناك مفاجأة خلال قصة العمل التي ستكون مختلفة كليًا عن ما قدمه ياسر جلال من قبل.

 

مسلسل جودر

وشهد موسم رمضان 2025 عرض الموسم الثاني من مسلسل "جودر"، عبر قناة ON، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وعرض الموسم السابق منه في النصف الأول من رمضان الماضي.

 

مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، مجدي فكري.

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