رياضة

لم ندخل المباراة، الطرابلسي يكشف أسباب خسارة تونس أمام نيجيريا

سامي الطرابلسي، فيتو
كأس الأمم الإفريقية 2025، اعترف سامي الطرابلسي، المدير الفني للمنتخب التونسي، بأن فريقه لم يدخل المباراة أمام نيجيريا بالشكل المطلوب رغم الاستعداد الجيد للمواجهة التي انتهت بخسارة "نسور قرطاج" بنتيجة 2-3.

 

وقال الطرابلسي إن لاعبي المنتخب التونسي خسروا عددا كبيرا من الصراعات الثنائية في الشوط الأول، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وهو ما أثر على مردودهم العام.

وأوضح الطرابلسي، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن المنتخب التونسي قدم "ردة فعل قوية" في الشوط الثاني، حيث حقق "ريمونتادا" على مستوى الأداء وخلق العديد من الفرص التي كانت كفيلة على الأقل بإدراك التعادل، غير أن سوء الاستغلال حرم الفريق من العودة في النتيجة.

وبخصوص قرار الحكم إعلان ضربة خطأ في وقت كانت فيه تونس في وضعية هجومية واعدة أمام المرمى، قال الطرابلسي إنه عادة لا يرغب في الخوض في الجدل المتعلق بالتحكيم، لكنه شدد على أن تقنية حكم الفيديو المساعد وُجدت لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الأفضل داخل أرضية الملعب.

من جانبه، أثنى مدرب المنتخب النيجيري، إريك شيل، على المستوى الذي قدمه لاعبوه في المواجهة مع تونس، مؤكدا أن الفريق كان في أفضل حالاته طيلة 75 دقيقة من اللقاء، ومعبّرا في الوقت ذاته عن اعتزازه بالأداء الذي أظهرته المجموعة.

وأوضح أن فريقه كان متحكما في زمام الأمور قبل أن تتمكن تونس من العودة من ضربة حرة لصالح "نسور قرطاج" مما صعّب الأمور قليلا على فريقه في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

وعبّر شيل عن تحفظه بخصوص ضربة الجزاء التي احتُسبت خلال اللقاء، قائلا إنه غير متأكد من صحتها، مضيفا أن قواعد التحكيم باتت تتغير من يوم لآخر، في إشارة إلى حالة الغموض التي أصبحت ترافق بعض القرارات التحكيمية.
 

 ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية:

وتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، مستفيدًا من تحقيقه انتصارين متتاليين، إلى جانب أفضلية فارق الأهداف (+2)، حيث حسم التأهل للدور التالي، بينما جاء منتخب تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، مع فارق أهداف (+1)، ليبقي على حظوظه قائمة قبل الجولة الختامية، في انتظار حسم مصيره بنفسه.

1.   منتخب نيجيريا (6 نقاط)

2.  منتخب تونس (3 نقاط)

3.   منتخب تنزانيا (نقطة واحدة)

4. منتخب أوغندا (نقطة واحدة)
 

الجريدة الرسمية
