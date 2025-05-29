منشور منسوب إلى أحمد آدم يثير جدلًا..فهل يراجع الفنان نفسه ويجدد اختياراته؟

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديثا مجهول المصدر يُزعم أنه منسوب للممثل الكوميدي أحمد آدم يشكو فيه من قلة العمل.

المنشور غير المؤكد بمواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة من الجدل في الفضاء الأزرق، وتفاعل معه كثيرون، خاصة من ذوي التوجهات المضادة لآدم؛ حيث أعربوا عن شماتتهم فيه؛ لا سيما أنه كان كثير الانتقاد لهم في أعماله الفنية، وفي برنامجه التليفزيوني: “بني آدم شو” الذي استمر عدة سنوات.

أعاد هذا الحديث تسليط الضوء على فنان صنع لنفسه مكانة خاصة، بأسلوبه الكوميدي المختلف، وبشخصياته المميزة أبرزها شخصية القرموطي التي ارتبطت باسمه وحققت له نجاحًا مدويًا منذ التسعينيات، ولكن يبدو أن استنزافه لهذه الشخصيات في سلسلة أعمال مكررة أفقدته توازنه الفني، وهو ما برز في فيلميه الأخيرين: “قرمط بيتقرمط”، و"القرموطي في أرض النار" اللذيت لم ينجحا تجاريًا. يتقاطع آدم في هذه الحالة مع محمد سعد الذي “عصر” شخصية الليمبي، حتى أعرض عنه الجمهور، قبل أن يغير بوصلته الفنية إلى شخصيات وأعمال أخرى تبرز قدراته الفنية، وتخرجه من دائرة العجز والكسل إلى آفاق من التنوع والتجديد والابتكار.

بعيدًا عن الاستسهال والتكرار والبقاء في ظلال القرموطي، فضلا عن ارتباط اسمه بقضايا تهرب ضريبي، فإن أحمد آدم، ممثل موهوب انطلقت موهبته من مسرح قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية، وبدأ خطواته الأولى على خشبة المسرح مع محمد صبحي في إنت حر، وبعدها في مسرحيات الهمجي والمهزور ثم شق طريقه بثقة في السينما والتلفزيون والمسرح، ليصبح واحدًا من أبرز وجوه الكوميديا في مصر.

وفي السطور القادمة، نستعرض أبرز المحطات البارزة في مشواره الفني.

سر الأرض.. انطلاقة القرموطي

عام 1994، قدم أحمد آدم شخصية القرموطي في مسلسل “سر الأرض”، وهي نقطة تحول في مشواره، حيث ارتبط الجمهور بالشخصية سريعًا بسبب عفويتها وطريقتها الساخرة في طرح القضايا، وهذه الشعبية دفعت بأحمد آدم إلى تقديم عدد من الأفلام الناجحة التي تدور حول نفس الشخصية.

فيما يبدو سرقوا عبدو

وفي عام 1995، قدم آدم المسرحية الساخرة فيما يبدو سرقوا عبدو، وهي تدور حول شاب يخسر كل ما ورثه عن أبيه ويغرق في الديون، فيلجأ لصديق لمساعدته، وهي من أنجح أعماله المسرحية الساخرة، وشارك فيها نخبة من الفنانين.

مسلسل القرموطي في مهمة سرية

عاد آدم بشخصية القرموطي مجددًا في مسلسل القرموطي في مهمة سرية عام 1998، حيث جسد دور فراش في وزارة التجارة الخارجية يُكلف بمهمة وهمية لكشف جاسوس.

الرجل الأبيض المتوسط

وهو فيلم تم إنتاجه عام 2001 ومن أبرز أفلام أحمد آدم، حيث لعب دورًا كوميديًا مميزًا في قصة تدور حول رجل بسيط يجد نفسه وسط أحداث مليئة بالمفارقات، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا عند عرضه وشاركه في البطولة سمية الخشاب وعزت ابو عوف.

فيلم هندي

فيلم تم إنتاجه عام 2003 ويجسد فيه ادم دور “سيد” الحلاق الذي يعيش في حي شبرا مع صديقه “عاطف”، وتتشابك حياتهما العاطفية والمادية في قالب اجتماعي ساخر، شاركه البطولة منة شلبي وصلاح عبدالله.

معلش إحنا بنتبهدل

عمل سينمائي تم إنتاجه عام 2005 عاد فيه أحمد آدم لتجسيد شخصية “القرموطي”، حيث تدور الأحداث في إطار ساخر عن رفض القرموطي للسياسة الأمريكية، وسفره إلى بغداد لإنقاذ ابنه، والفيلم مزج بين الكوميديا والسياسة بشكل جريء.

صباحو كدب

فيلم من إنتاج عام 2006 وقدم خلاله آدم شخصية “نعناعة”، مدرس موسيقى كفيف يقع ضحية خداع عائلته، الذين يدبرون له زواجًا مزيفًا من فتاة لي، وهو فيلم يجمع بين التراجيديا والكوميديا الإنسانية.

القرموطي في أرض النار

عمل تم عرضه في 2017 وفي هذا الفيلم، يعود أحمد آدم بشخصية “القرموطي” الشهيرة ولكن في مغامرة جديدة تمامًا، حيث يسافر لقضاء عطلة، لكنه يتعرض للاختطاف من قبل جماعة إرهابية، وتبدأ الأحداث في إطار كوميدي مليء بالمواقف الساخرة والمطاردات.

وعلى صحة أن الفنان ذا السبعة والستين عامًا والذي ظهر مؤخرا في عدة مناسبات اجتماعية منها عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، فإن “آدم” يجب أن يراجع نفسه فنيًا، حتى يستعيد بريقه المفقود منذ عدة سنوات، على خلفية اختيارات غير منطقية، قد تكون هي السبب الرئيس في سقوطه من ذاكرة المنتجين والمخرجين. ولا يقدح في مكانة آدم الفنية أن يتعامل بمنطق فنانين آخرين مثل عمرو عبد الجليل الذي لم يتمسك بأدوار البطولة طول الوقت، ولا يمانع من التأخر خطوة أو اثنتين إلى الخلف، في سبيل أن يدوم عطاؤه الفني، وإعادة تصويب المسار من جديد، والتخلص القوالب الكوميدية سابقة التجهيز والمعلبة منذ سنوات، بدلا من الاستسلام لحالة من البطالة الفنية، سوف تخصم في الأخير من رصيده..

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