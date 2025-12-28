الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برودة شديدة وظاهرتان مقلقتان، تحذير من حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ في الساعات المتأخرة من منتصف الليل  وتنتهي في الساعة العاشرة صباحا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم رأس السنة

موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة البحيرة (صور)

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في  آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الأحد: 

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الشبورة المائية الكثيفة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الأحد

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم رأس السنة

درجة الحرارة الصغرى 6 بشمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

برد زمهرير يضرب نصف المحافظات ليلًا، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

بعد بدء زحفها على المحافظات، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت وموقف القاهرة

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

ارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر، تحذير من الملاحة البحرية في هذه الشواطئ

خريطة سقوط الأمطار غدا السبت.. تعرف عليها

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

الأكثر قراءة

الأرصاد: تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على هذه المناطق

إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل

ترتيب المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا بعد خسارة تونس أمام نيجيريا

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "أطفال اللبيني" ووالدتهم في فيصل

الجيش السوداني يستعد لصد هجوم لميليشيا الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية

اختفاء ترامب ورحيل وزراء مدبولي وصدمة للزمالك، خبيرة التاروت بسنت يوسف تكشف توقعاتها لعام 2026

عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع السلفات 3400 جنيه وانخفاض اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads