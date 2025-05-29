الخميس 29 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عزاء والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا بمسجد الشرطة السبت المقبل

علاء عبد السلام رئيس
علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، فيتو

يتلقى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، العزاء في والده الراحل، بمسجد الشرطة على طريق صلاح سالم، السبت المقبل، عقب صلاة المغرب.

 

وتُقام صلاة الجنازة على جثمان والد الدكتور علاء عبد السلام، عقب صلاة المغرب اليوم بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.


 

ورحل عن عالمنا اليوم الخميس والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية.


ونعى جميع الفنانين والعاملين بدار الأوبرا المصرية والد الدكتور علاء عبد السلام، وتقدموا له بخالص العزاء والمواساة داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

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