اختيار 12 عرضا للمشاركة بالدورة الـ 7 من نجوم المسرح الجامعي

تنطلق الدورة السابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي، خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل.

المخرج خالد جلال

وعقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، ورئيس ومؤسس مواسم نجوم المسرح الجامعي، اجتماعا مع مخرجي العروض الاثني عشر التي تم اختيارها للمشاركة في المهرجان، بحضور أعضاء لجنة المشاهدة وهم النقاد: "هند سلامة، مي سليم، وباسم صادق".

وناقش المخرج خالد جلال مع الحضور جدول البروفات التي وجه بأن تبدأ على الفور بمركز الإبداع الفني، منوها إلى أن أهمية المهرجان تزداد عاما بعد الآخر، وأن من أهم مكتسباته مشاركة العرض الفائز بالمركز الأول في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح.

عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي

ولاحظت لجنة المشاهدة هذا العام إقبالا طلابيا كبيرا وحالة من التنوع اللافت على مستوى اختيار النصوص الكلاسيكية العربية والأجنبية، ووقع اختيار اللجنة على مشاركة العروض التالية مرتبة ترتيبا فنيا وعددهم 12 عرضا مسرحيا وهم:

العرض المسرحي “طقوس الإشارات والتحولات” إخراج سارة جمال – جامعة عين شمس

العرض المسرحي “أنت تعرف من” إخراج عمر أيمن - جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “إيكوس” إخراج أسامة الطوخي - جامعة حلوان.

العرض المسرحي "الصمت المحكم" إخراج جورج جيهام – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “صراخ بلا صوت” إخراج أحمد الجندي – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “هم دائمًا هناك” من إخراج مهند أسامة – جامعة القاهرة.

العرض المسرحي “عطل بالمحرك” إخراج مروان حسين – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “عائلة وينج فيل” إخراج خالد فتحي – جامعة حلوان.

العرض المسرحي “كلب على الرصيف” إخراج عبد الرحمن محمد – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “استدعاء ولي أمر” إخراج شنودة جمال – جامعة الفيوم.

العرض المسرحي “الخطة المثالية” إخراج محمد ناصر – جامعة عين شمس.

العرض المسرحي “نزهة في الجبهة” إخراج إبراهيم عبده – جامعة المنصورة.

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