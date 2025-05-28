الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على شخصية انتصار في فيلم "الست لما"

انتصار
انتصار

تشارك الفنانة انتصار في بطولة فيلم الست لما مع الفنانة يسرا، والمقرر أن تبدأ تصوير دورها بداية الشهر المقبل بأحد ديكورات العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

شخصية انتصار في فيلم الست لما

وتلعب انتصار خلال أحداث العمل شخصية صديقة يسرا، التي تحاول افتعال مشاكل بينها وبين زوجها الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري.

يسرا 

وتبدأ الفنانة يسرا تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد “الست لما” خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد معاينة أماكن تصوير الفيلم.

أبطال فيلم الست لما 

وتم التعاقد بشكل رسمي مع جميع أبطال العمل وهم: ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي،  انتصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ماجد المصري، رانيا منصور.

ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في قالب كوميدي، وهناك بعض المشاهد الكوميدية التي تجمع بين أبطال الفيلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الست لما يسرا انتصار اخبار الفن فيلم الست لما

مواد متعلقة

خلافات بين محمود البزاوي ورانيا منصور ضمن أحداث فيلم "الست لما"

القائمة الكاملة لأبطال فيلم "الست لما"

الأكثر قراءة

تعرف على شخصية انتصار في فيلم "الست لما"

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28 مايو 2025

عبد اللطيف: إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لمصادر خارجية

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

وزير التعليم: نسبة كبيرة من أولياء الأمور تؤيد نظام البكالوريا المصرية

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

سعر الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك رئيسية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقته بمشكلات العلاقة الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية