تعرف على شخصية انتصار في فيلم "الست لما"

تشارك الفنانة انتصار في بطولة فيلم الست لما مع الفنانة يسرا، والمقرر أن تبدأ تصوير دورها بداية الشهر المقبل بأحد ديكورات العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

شخصية انتصار في فيلم الست لما

وتلعب انتصار خلال أحداث العمل شخصية صديقة يسرا، التي تحاول افتعال مشاكل بينها وبين زوجها الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري.

يسرا

وتبدأ الفنانة يسرا تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد “الست لما” خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد معاينة أماكن تصوير الفيلم.

أبطال فيلم الست لما

وتم التعاقد بشكل رسمي مع جميع أبطال العمل وهم: ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، انتصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ماجد المصري، رانيا منصور.

ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في قالب كوميدي، وهناك بعض المشاهد الكوميدية التي تجمع بين أبطال الفيلم.

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