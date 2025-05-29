يسرا تنتهي من بروفات فيلم الست لما (صور)

أجرت الفنانة يسرا البروفة الأخيرة قبل بدء تصوير دورها في فيلم الست لما الذي تعاقدت على بطولته مؤخرًا، حيث انطلق الفيلم الأسبوع قبل الماضي بدونها، وتأجل تصوير مشاهدها الأولى بسبب تواجدها في فرنسا للمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي الذي انتهت فعالياته السبت الماضي.

يسرا أجرت بروفات "الست لما" في شركة محمد السبكي في حضور منتجتا الفيلم ندى ورنا السبكي إضافة إلى باقى فريق عمل الفيلم، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لتصوير يسرا أو مشاهدها في الفيلم وسيكون التصوير في منطقة الزمالك وبعدها سيتوقف الفيلم بسبب بسبب إجازة عيد الأضحى على أن يُستأنف مرة أخرى بعد العيد.

أبطال فيلم الست لما

فيلم "الست لما" من بطولة: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

يذكر أن يسرا انشغلت الأيام الماضية بتصوير فيلم "بنات فاتن" الذي بدأته قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشارك في بطولة الفيلم هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

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