طارق الدسوقي القدوة

للمرة الألف نكتب عن القدوة فى المجتمع، والغريب أن الدولة والمجتمع المدنى، يتجاهلون القدوة المسيئة للإنسان المصرى في الأيام الأخيرة، حيث انتقد الشارع تصرفات الفنان الذى تصرف بجهل، وأساء لمصر في الخارج، ومع ذلك لم يحاسبه أحد، في الوقت الذى يوجد فيه نجوما تحفر اسمها من ذهب في تاريخ مصر، وهذا ليس بكثرة الأفلام أو كثرة الظهور الإعلامى، ولا يوجد أيضا من يحتفي به.

هذا النجم المثقف المنتمي لتراب الوطن هو الفنان طارق الدسوقي، هذا النجم قدم أكثر من 80 مسلسلا، و15 فيلما، و16 مسرحية، فيها جميعا لم يبتذل، وكانت أعماله المحترمة خير خدمة لوطنه، خاصة الدراما التى تدخل كل بيت..

والفنان طارق الدسوقي حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، كما حصل على العديد من الدورات من أكاديمية ناصر العسكرية، والكثير من الدورات في التنمية البشرية، وزار معسكرات اللاجئين في لبنان، وغزة، ودارفور، والعراق، كأحد سفراء السلام..

هو فخور بأنه التقى بالأخوة الفلسطينين في غزة، ولم يكتفِ بدراسته في كلية التجارة، بل التحق بمعهد الفنون المسرحية، ليدرس ويتعلم أصول المهنة التي أحبها، فتتلمذ على يد الكبار في تاريخ المسرح، وكان في فريق التمثيل بجامعة القاهرة مع الفنانين ممدوح عبدالعليم، عبلة كامل، صلاح عبدالله، ناصر عبدالمنعم، أحمد كمال..

كما كان عضوا في فريق التمثيل فى جامعة عين شمس مع أحمد عبدالعزيز، وتوفيق عبدالحميد، ومحمود حميدة..الخ، وهذا يدل على أن الأنشطة الفنية في المدارس والجامعات بمثابة حضانة مثمرة لمواجهة كل أشكال التطرف..

والعودة إلى الفنان طارق الدسوقى الذى طارد حلمه بأن يكون ممثلا واستطاع بجدارة أن يضع بصمة ليس بموهبته فقط في الأداء، بل بالخلق النبيل، وبعشقه لتراب مصر، ولو أننا تتبعنا الأعمال التى قدمها، فإنها تصلح للدراسة لاستخراج منها الدروس لتعليم الأجيال القادمة، بدء من فيلم العار، على سبيل المثال، ومسلسل مازال النيل يجرى الذى كتبه العملاق أسامة أنور عكاشة وأخرجه العبقرى محمد فاضل، وكان تشريح لمشاكل المجتمع..

كما قدم أيضا مع المخرج الكبير محمد فاضل دور عبد الحكيم عامر فى الفيلم الرائع "ناصر 56"، ويرى الفنان طارق الدسوقى أن الظهور في هذا الفيلم شرف حتى ولو في مشهد واحد فقط، كما عمل هذا الفنان الرائع مع الكبار مثل إنعام محمد على، وإبراهيم الصحن، على سبيل المثال فقط..

وفى ختام ندوة جمعية محبي الفنون الجميلة اختتم الفنان القدير اللقاء بأن الانتماء لمصر شيء مشرف ولابد من تنميته في نفوس الصغار، حتى يكبر الشباب على حب الوطن والاعتزاز به واحترام علم مصر، ذلك العلم الذي رفعه الجندى المصرى في انتصار أكتوبر73، رغم إصابته، فهذا العلم دفع جنودنا ثمنا باهظا من أجل رفعة على أرض سيناء.

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