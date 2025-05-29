طارق الدسوقي: دخلت غزة مرتين تحت الحصار

أكد الفنان طارق الدسوقي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية مكتملة الأركان، واصفًا ما يحدث بأنه "إبادة جماعية".

الموقف المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي

وأشاد طارق الدسوقي، برد الفعل المصري الرسمي ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيرًا إلى أنه يعكس "موقفًا شديد الاحترام"، ويجسد ثباتًا ودعمًا مستمرًا لأهالي غزة في محنتهم.

طارق الدسوقي: شرفت بدخول غزة تحت الحصار

وتحدث الدسوقي عن تجربته الشخصية مع الأزمات الإنسانية، قائلًا إنه زار معسكرات اللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث في عدد من الدول، منها غزة، لبنان، العراق، دارفور، والسودان، مشددًا على فخره بزيارته لغزة مرتين وهي تحت الحصار، في أواخر 2010 ومطلع 2011.

طارق الدسوقي: مصر صامدة رغم العواصف الإقليمية

وفي لقائه ببرنامج "قادرون" مع الإعلامية مروة عبدالجواد، عبر شاشة "هي"، أشار الدسوقي إلى أن مصر لا تزال صامدة ومتماسكة وقوية رغم ما يحيط بها من أزمات إقليمية طاحنة، في غزة، ليبيا، السودان، سوريا، لبنان، العراق، واليمن. واعتبر أن القرار المصري ما زال مستقلًا وثابتًا رغم التحديات.

طارق الدسوقي: الفضل بعد الله يعود لجيشنا العظيم

وأرجع الدسوقي هذا التماسك الكبير إلى القوات المسلحة المصرية، التي وصفها بأنها درع الأمة وسيفها، قائلًا: "الفضل بعد الله يعود لجيشنا، خير أجناد الأرض، فنحن نملك جيشًا قويًا يُعد من أقوى 12 جيشًا في العالم، كما تحتل قواتنا البحرية المرتبة السادسة عالميًا، والقوات الجوية المرتبة الخامسة".

الجيش المصري.. صورة مصغرة من الوطن

وتحدث الفنان عن العقيدة القتالية للجيش المصري، مؤكدًا أن الجندي المصري يقاتل بإيمان أن الأرض كالعِرض، وشعاره في المعركة: "النصر أو الشهادة". وأضاف أن الجيش المصري يمثل صورة مصغرة من الشعب المصري، حيث يضم كافة فئات المجتمع من قرى ومدن، مسلمين ومسيحيين، أغنياء وفقراء، ومختلف المستويات التعليمية.

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