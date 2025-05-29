وفاة والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا المصرية

رحل عن عالمنا اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025 والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومي "دار الأوبرا المصرية".

ونعى جميع الفنانين والعاملين بدار الأوبرا المصرية والد الدكتور علاء عبد السلام، وتقدموا له بخالص العزاء والمواساة داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يتم إعلان موعد صلاة الجنازة ودفن الجثمان وليلة العزاء في حينه.

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